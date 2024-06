Natasza Urbańska poza graniem w warszawskim Teatrze Buffo od lat dba o swoją karierę muzyczną. Zaledwie cztery miesiące po teledysku do piosenki "Who we are", właśnie światło dzienne ujrzał jej najnowszy teledysk do wakacyjnego singla "Shed a light". W produkcji widzimy nie tylko piosenkarkę, ale i przystojnego Włocha, którzy grają zakochanych podczas letniego romansu. Kim on jest? - Zaprosiłam aktora, modela - jedną z ciekawszych postaci TikToka. To influencer z Włoch, Gaetano Arena. On też prowadzi swoją markę modową. Tym bardziej wydawał mi się ciekawą postacią. Chciałam go zaprosić do mojego klipu, bo myśląc o teledysku do piosenki "Shed a light" razem z reżyserką Martą Machej wymyśliłyśmy historię, która daje pozytywny, fajny feedback. Takie wspomnienia z lata. To jest wakacyjna piosenka - wyznała Natasza w programie "Onet Rano". A że ostatnio pisało się o rzekomym kryzysie w relacji z Januszem Józefowiczem, powiedziała też, jak jej mąż zareagował na to dzieło.

Zobacz wideo Natasz Urbańska porzuci Janusza Jóefowicza?

Natasza Urbańska zdradziła, co Janusz Józefowicz sądzi o jej pląsaniu z Włochem

Natasza Urbańska przyznała przy okazji, że specjalnie zaprosiła do klipu przystojnego modela, by o klipie było głośno. Ponoć Janusz Józefowicz jest w tym temacie wyrozumiały i rozumie, że wszystko, co widzimy w teledysku, to tylko wizja artystyczna, która nie ma przełożenia na życie prywatne. - Mam taką pracę. Ja się wcielam w rolę. Janusz to rozumie, bo też jest w tym show-biznesie, też pracuje w ten sposób. Nagraliśmy ten klip. Jestem zadowolona z efektu. Wyszło bardzo spontanicznie i ta energia, która się tam pojawiła - ona chyba przebija przez ekran - podsumowała gwiazda w wywiadzie z Odetą Moro.

Plotki o rozstaniu Janusza Józefowicza i Nataszy Urbańskiej

Przypomnijmy, że nieprawdziwe plotki o rozstaniu małżonków pojawiły się niedługo przed premierą nowego klipu Nataszy. A wszystko przez to, co powiedział na deskach Teatru Buffo. "Janusz Józefowicz zaprosił na scenę jednego z widzów. Podczas rozmowy z jego ust padły słowa, że razem z obecnym na scenie Januszem Stokłosą tworzą jeden z najdłuższych związków w polskim show-biznesie. Mężczyzna zwrócił mu uwagę, że przecież jest związany z Nataszą Urbańską, na co usłyszał w odpowiedzi: Nie, nie jesteśmy już razem od kilku tygodni. Powiedział to z pełną powagą, czym wzbudził konsternację wśród zgromadzonych" - czytaliśmy na Pudelku. Natasza od razu na to zareagowała. - Mój mąż jeszcze nie widział teledysku, a już nas rozwodzi i po raz pierwszy nie zrobiły tego media - powiedziała serwisowi.

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz KAPiF