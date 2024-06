Łukasz Nowicki przed laty był mężem Haliny Mlynkovej. Para doczekała się syna, Piotra, który dziś jest już dorosły. Po rozwodzie aktor ułożył sobie życie u boku Olgi Paszkowskiej (dziś Nowickiej). Para pobrała się w 2016 roku na Bali. Zakochani wspólnie wychowują sześcioletnią córkę, Józefinę. Ukochana gospodarza "Postaw na milion" również jest aktorką. Na co dzień zajmuje się jednak czymś innym.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabela Janachowska ma dużo starszego partnera. "Zaczyna się nam to wybaczać"

Łukasz Nowicki zaskoczył żonę na pierwszej randce. "To musiało skończyć się tylko ślubem"

Łukasz i Olga Nowiccy poznali się dzięki wspólnemu znajomemu. Niedługo później aktor zaprosił przyszłą żonę na kawę. Początkowo miała ona jednak wątpliwości dotyczące randki, gdyż nie była pewna, czy jest gotowa na nowy związek.

Gdy wróciłam do domu, to czekała na mnie wiadomość od Łukasza z zaproszeniem na kawę. (…) Napisałam mu, żeby zostawił mi swój numer telefonu i jak będę gotowa, zadzwonię. Rok wcześniej rozstałam się z ojcem mojego synka i pomyślałam, że bezpieczniej będzie skupić się tylko na macierzyństwie

- opowiadała w wywiadzie dla portalu WP Kobieta. Mimo wahania aktorka postanowiła dać szansę koledze z branży. Łukasz Nowicki na pierwszej randce postanowił zaskoczyć Olgę Paszkowską. Przyniósł jej bowiem bardzo niekonwencjonalny prezent - słoik ogórków kiszonych. Okazało się, że trafił w dziesiątkę. "Śmiałam się sama, że to musiało skończyć się tylko ślubem. Do dzisiaj w każdą rocznicę dostaję słoik ogórków" - wyznała we wspomnianym wywiadzie żona aktora. Wspólne zdjęcia małżonków znajdziecie w naszej galerii.

Olga Nowicka jest aktorką, ale unika show-biznesu. Na co dzień robi coś zupełnie innego

Olga Nowicka, podobnie jak jej mąż, jest aktorką. Ukochana prezentera stroni jednak od show-biznesu. "Mój mąż jest rozpoznawalny i to jest historia o nim, o jego pracy i karierze w telewizji. Moją tożsamość budują zupełnie inne światy, a o tym, czym zajmuję się na co dzień, nie pisze się w nagłówkach i dla mnie to jest okej" - mówiła w rozmowie z portalem WP Kobieta. Nowicka jest też psychoterapeutką. Na co dzień prowadzi warsztaty mindfulness oraz treningi jogi. Grę w teatrze traktuje natomiast jako hobby.