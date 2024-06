Patrycja Markowska działa w polskim show-biznesie od wielu lat. Nic więc dziwnego, że ma rzesze wiernych fanów. Dla słuchaczy ważne jest również życie prywatne piosenkarki. Kobieta w ostatnim czasie przeżyła wiele zmian. Jakiś czas temu rozstała się z wieloletnim ukochanym, Jackiem Kopczyńskim. W 2022 roku wyznała także, że nie będzie już śpiewać ze swoim tatą, Grzegorzem Markowskim. Teraz jednak przekazała nietypowe wieści. Mało kto się tego spodziewał.

Patrycja Markowska zajmuje się rodzicami. "Role się odwróciły"

Jakiś czas temu Patrycja Markowska przyznała, że to ona musi zajmować się rodzicami. Piosenkarka często odwiedza Grzegorza i Krystynę Markowskich. Okazało się, że ukochani rodzice bardzo czekają na odwiedziny córki. Sami nie korzystają z uroków technologii, aby się z nią skontaktować. Są nieco odcięci od zewnętrznego świata. "Role się odwróciły i ja opiekuję się nimi. Nie jest to proste, bo nie mają telefonów, nie korzystają z komputera. Ciągle chcą żyć jak hipisi" - wyznała Markowska w wywiadzie dla magazynu "Życie na Gorąco". Rodzice wokalistki wciąż jednak mają ochotę i siłę na zabawy z wnukiem. Jak donosi magazyn, gdy artystka rozstała się z Jackiem Kopczyńskim, zaoferowali jej pomocną dłoń. Co więcej, wokalista zespołu Perfect wręcz ożywił się i ma dużo energii na zajmowanie się wnukiem Filipem. Patrycja Markowska ogromnie docenia wsparcie rodziców. "Postawili mnie do pionu" - podsumowała w wywiadzie. Po więcej zdjęć Patrycji i Grzegorza Markowskich zapraszamy do naszej galerii na górze strony. Tak obecnie wyglądają ojciec z córką.

Grzegorz Markowski z córką KAPIF

Patrycja i Grzegorz Markowscy nie nagrają już nic razem? Córka wokalisty zespołu Perfect rozwiała wątpliwości

Jakiś czas temu Grzegorz Markowski postanowił wycofać się z show-biznesu. W oficjalnym wpisie wyznał, że powodem były problemy zdrowotne. Jego córka w 2022 roku w rozmowie z Interią przyznała, że utwór "Kieszenie" prawdopodobnie będzie ich ostatnim. Podkreśliła, że to tata nie chciał śpiewać. "Mówię: 'Tato, chodź, może się rozkręcisz' ale tutaj muszę uszanować jego decyzję o tym, że on nie chce. Tak więc to ja go trochę nakłaniam i naciskam, ale to nie może wiecznie trwać. Więc ja szanuję tę decyzję i myślę, że to nasz ostatni utwór" - zdradziła w wywiadzie.