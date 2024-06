Wielu dawnych piłkarzy reprezentacji Polski realizuje się po karierze na murawie w roli ekspertów telewizyjnych od futbolu. Zakładają liczne biznesy, inni wkroczyli na przykład do świata freak fightów. Doświadczenie na boisku mają także raperzy czy aktorzy, o czym zaraz się przekonacie.

Radosław Majdan, Quebonafide i Tomasz Hajto

Mąż Małgorzaty Rozenek-Majdan występował przez długi okres na pozycji bramkarza. Przez dwa lata reprezentował nasz kraj w futbolu. Brał nawet udział w mistrzostwach świata w 2002 roku, które odbywały się w Azji. Właśnie w Korei był świadkiem legendarnego wykonu hymnu przez Edytę Górniak. Był w takich klubach jak Pogoń Szczecin, Wisła Kraków czy Polonia Warszawa. Obecnie spełnia się jako komentator, działacz sportowy i prezenter Przeglądu Sportowego. Kilka miesięcy temu uruchomił nawet autorski podcast.

Co z kolei sportowego słychać u jednego z najbardziej popularnych raperów w Polsce? Kuba Grabowski również lubi piłkę nożną. Grał w Pucharze Polski, miał okazję komentować mecz na Canal+, grał swego czasu w drużynie Krzysztofa Stanowskiego, a ponadto można go spotkać na meczach Legii Warszawa. W październiku 2023 roku zadebiutował na łamach Move Federation, gdzie rozgrywał mecze w gronie topowych influencerów w Polsce.

Tomasz Hajto, czyli nasz reprezentant w latach 1996–2005, nieco inaczej ukierunkował swoją drogę zawodową. Zdjęcia z tego okresu znajdziecie w naszej galerii - ale się zmienił, prawda? Po zakończonej karierze piłkarza spodobało mu się bycie trenerem. Hajto również spełnia się jako ekspert od futbolu. Sportowca mogliśmy zobaczyć na antenie Polsatu w roli komentatora i reportera. Zajmował się ponadto meczami Bundesligi. Jednym z najbardziej zaskakujących ruchów w jego karierze było dołączenie do freak fightów. Wystąpił w trzeciej odsłonie gali Clout MMA, walcząc ze Zbigniewem Bartmanem. Debiutanckie starcie we freakach finalnie zakończyło się porażką byłego piłkarza.

Sławomir Peszko i Marcin Mroczek

Pozostając w temacie freak fightów, nie zapominajmy o tym, kto jest jedną z twarzy wspomnianej federacji. Tomasza Hajto zaprosił do tego uniwersum Sławomir Peszko, który razem z Lexy Chaplin tworzy duet włodarzy Clout MMA. Do 2018 roku były piłkarz reprezentował nasz kraj. W 2023 roku został trenerem Wieczystej Kraków. Obecnie spełnia się nie tylko we freak fightach od strony organizatora, ale prężnie działa jako influencer i realizuje wiele kampanii, na przykład dla firmy bukmacherskiej.

A na koniec kilka słów o aktorze znanym z serialu "M jak miłość". Marcin Mroczek to nie tylko miłośnik występów artystycznych, ale i zapalony fan piłki nożnej. Mogliśmy zobaczyć w sieci wiele kadrów nie tylko związanych z samym oglądaniem spotkań sportowych, ale i aktora w akcji na murawie w niektórych turniejach. Co ciekawe, Mroczek zaangażował się także swego czasu w ratowanie Pogoni Siedlce, która w 2021 roku miała ogromne problemy finansowe. To właśnie w tym klubie gwiazdor stawiał pierwsze kroki na boisku, sam zresztą pochodzi z Siedlec.