Echa medialne po incydencie Jerzego Stuhra wciąż nie milkną. 17 października media obiegła informacja o wypadku spowodowanym przez aktora w Krakowie.TVP Info informowało, że 75-latek potrącił motocyklistę swoim luksusowym autem, po czym rzekomo usiłował zbiec z miejsca zdarzenia. W trakcie kolizji Stuhr miał 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Według ustaleń "Super Expressu", tego wieczoru aktor gościł na spotkaniu poświęconemu Jerzemu Treli w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Całą sytuacje stanowczo skomentował Olgierd Łukaszkiewicz.

Olgierd Łukaszkiewicz bezlitośnie o wymiarze kary dla Jerzego Sthura

Jerzy Stuhr za pośrednictwem facebookowego konta swojego syna, Macieja Stuhra wydał oświadczenie dotyczące wypadku. Wyrażając skruchę, aktor otwarcie przyznał, że żałuje tego co zrobił. Zapowiedział także współpracę podczas wyjaśniania incydentu oraz zdemontował pomówienia, dotyczące próby ucieczki. Do afery z udziałem Jerzego Stuhra odniosło się już wielu polskich celebrytów, biorących aktywny udział w świecie show biznesu. Wybryk aktora bezwzględnie potępiły m.in. Karolina Korwin-Piotrowska oraz Małgorzata Rozenek-Majdan. Podobnego zdania jest również popularny aktor Olgierd Łukaszkiewicz, który razem z Jerzym Stuhrem w latach 80 wystąpił w "Seksmisji". Aktor bez zawahania stwierdził, że Jerzy Stuhr powinien ponieść wszelkiego rodzaju konsekwencje za wypadek do którego doprowadził.

Powinien ponieść taką karę jak każdy obywatel. Tak powinien być traktowany. Jak każdy z nas. Gdyby mi się coś takiego zdarzyło, mówiłbym to samo. Chciałbym wtedy ponieść takie konsekwencje, jakie w takim przypadku są przewidziane. I on też tak musi! - powiedział w rozmowie z "Super Expressem", Olgierd Łukaszkiewicz.

Olgierd Łukaszkiewicz bez wahania wyznał, że gdyby to on był na miejscu kolegi, to pokornie poddałby się karze. Aktor wyraźnie zaznaczył, że sława i zasłużenie w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia.