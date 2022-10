Ewa Farna w nowej fryzurze. Fani pomylili ją z zagraniczną gwiazdą

29-letnia Ewa Farna dała się poznać polskiej publiczności jeszcze jako dziecko, występując w popularnym programie "Szansa na sukces". Pojawiła się w odcinku z piosenkami Ryszarda Rynkowskiego. Udało jej się wówczas wygrać. Jej kariera nabrała tempa po wydaniu kilku własnych utworów, które podbiły listy przebojów. W swojej karierze zasiadała również jako jurorka w kilku programach muzycznych. Ewa Farna ma wielu fanów, z którymi dzieli się fragmentami z prywatnego życia w mediach społecznościowych. Ostatnio pochwaliła się ogromną metamorfozą. Posypały się komplementy.

Ewa Farna zaskoczyła zmianą wyglądu. Nowa fryzura zrobiła furorę w sieci

Ewa Farna rzadko zaskakuje wymyślnymi stylizacjami. Nie stawia na szaleństwa, ale nie można odmówić jej poczucia stylu. To, na co można zwrócić uwagę przy okazji muzycznych występów, to zazwyczaj kolorowe stroje, którymi ubarwia swoje koncerty. Wokalistka na każdym kroku stara się promować ciałopozytywność i akceptację samych siebie. Ostatnio mówiła o body shamingu, który ją dotknął. Mimo że artystka walczy z hejtem, nie rezygnuje z modowych wyzwań. Wzięła teraz udział w sesji zdjęciowej dla jednego z popularnych magazynów. Poddała się totalnej metamorfozie i zaskoczyła nową, krótką fryzurą. Całości dopełnił mocny, zadziorny makijaż. Fani natychmiastowo zareagowali na zmianę. Byli zachwyceni niecodziennym wyglądem artystki.

WOW. Perfect. Piękna Ewa - czytamy na Instagramie.

Jak się okazuje, nowy wygląd wokalistki wywołał w sieci spore zamieszanie. Niektórzy użytkownicy Instagrama doszukali się podobieństwa Ewy do amerykańskiej piosenkarki. Fani przyznali, że w pierwszym momencie nie poznali artystki.

Myślałam, że to Katy Perry.

Zajęło mi trochę czasu, zanim zdałam sobie sprawę, że to Ewa.

Na początku myślałam, że na okładce to Katy Perry. Musiałam sprawdzić, czyje to konto - pisali fani na Instagramie artystki.

Sądząc po komentarzach, Ewa Farna powinna częściej eksperymentować z wyglądem. Na przykładzie tej sytuacji widać, że fani uwielbiają ją w różnych wydaniach.