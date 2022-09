Na początku września wystartowało reality-show Dody, w którym artystka pod okiem psychologa umawia się na randki z różnymi mężczyznami. Choć celem nie jest stricte znalezienie przez nią partnera, artystka chciałaby zrozumieć, dlaczego do tej pory dokonywała w tej kwestii tak złych wyborów. I choć poznała w programie już sześciu panów, raczej z żadnym z nich nie nawiązała aż tak bliskiej relacji, by kontynuować ją poza kamerami. Do tej pory najtrafniejszym wyborem ekspertów był 32-letni ginekolog, który wizualnie bardzo odpowiadał artystce. Niestety, Rabczewska boi się, że musiałaby, jak to określiła w programie, wychowywać go. Co wydarzy się podczas kolejnych spotkań?

Opublikowano zwiastun nowego odcinka show Dody. Internauci nie mają dobrych wieści

We wtorek Polsat opublikował zwiastun najnowszego odcinka show "Doda. 12 kroków do miłości". Z zapowiedzi dowiadujemy się, że Rabczewska pójdzie na randkę "marzeń dla każdej dziewczyny", "że bardzo uprzedza się do ludzi, jest zerojedynkowa" oraz że "potrzebowała zrzucić z siebie maskę su*i", która na niej ciążyła od lat.

Pod postem pojawiło się już sporo komentarzy. Niestety, internauci obawiają się, że Rabczewska nie znajdzie w programie miłości.

Tak to nie zdobędziesz już faceta, chyba że dla pieniędzy.

Dodzie z jej datą urodzenia trudno będzie znaleźć idealnego partnera, ponieważ ma zbyt silne połączenie Ascendentu ze Słońcem.

Jeden z fanów Rabczewskiej dał do zrozumienia natomiast, że jest oburzony faktem, że nie został zaproszony do udziału w show.

Czuję się pominięty, niedoceniony - napisał.

Myślicie, że w czwartym odcinku poznamy mężczyznę, który będzie w stanie zawrócić Dodzie w głowie? Odpowiedź już 24 września w Polsacie o godzinie 20.