Viki Gabor w blondzie niczym Barbie. "Pasuje ci"

Viki Gabor bardzo lubi eksperymentować z wyglądem. Ostatnio 15-letnia wokalistka zdecydowała się na piercing na twarzy, za co została bardzo skrytykowana. Dziewczyna dorasta na oczach fanów i każda jej zmiana w wyglądzie jest nieustannie oceniania. Zarzucano jej za mocny makijaż, którym - zdaniem internautów - specjalnie dodaje sobie lat, by wyglądać dojrzalej. Jeden z dziennikarzy zapytał też, czy poprawiała usta. Dziewczyna wyśmiała te zarzuty, twierdząc, że jest przecież za młoda na takie zabiegi. Wygląda na to, że Viki niespecjalnie przejmuje się opinią innych. Jak każda uparta nastolatka robi wszystko po swojemu. Młoda gwiazda właśnie zdecydowała się na kolejną zmianę. A może to jednak peruka?

Viki Gabor opublikowała na Instagramie informację o nowym singlu, który premierę ma już w najbliższy piątek.

Nowy singiel, nowe włosy. Barbie, 23.09 - napisała.

Wygląda na to, że na potrzeby utworu Viki postanowiła upodobnić się do najpopularniejszej lalki na świecie - Barbie. Na udostępnionej fotografii dziewczyna ma długie blond włosy i charakterystyczne dla tej lalki różowe ubranie. Viki założyła fuksjową kurtkę puchową i błyszczące spodnie. Do stroju dopasowała też makijaż. Na oczach postawiła na kreski w ulubionym kolorze Barbie.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy nowa fryzura Viki Gabor to peruka, czy dziewczyna zdecydowała się na radykalną zmianę i przefarbowała włosy. Jedno jest pewne - fani wokalistki są zachwyceni nowym wyglądem idolki i widać, że bardzo jej kibicują. Pod opublikowanym na Instagramie zdjęciu jednomyślnie przyznali, że w takim wydaniu prezentuje się świetnie.

Ale pięknie ci w blondzie. Mamy polską Barbie

Viki, pasuje ci kolor blond! Ślicznie w nich wyglądasz.

Szok totalny - czytamy w komentarzach.

Jak wam się podoba tak radykalna zmiana na głowie Viki Gabor?

