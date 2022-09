Karolina Malinowska i Olivier Janiak aranżowali warszawskie mieszkanie tak, by było to miejsce, do którego chce się wracać. Nie ma tu marmurów i szklanych mebli ustawionych pod kątem prostym. Przestronne, dobrze doświetlone słońcem wnętrza prezentują się zachęcająco.

Stylowe mieszkanie Karoliny Malinowskiej i Oliviera Janiaka jest przytulne

Chociaż małżonkowie nie organizują sesji zdjęciowych, celem chwalenia się czterema kątami, ich mieszkanie można podejrzeć na drugim planie fotografii, jakie publikują na Instagramie.

Zdjęcia wnętrz mieszkania Karoliny Malinowskiej i Oliviera Janiaka znajdziecie w naszej galerii u góry artykułu

Salon u Malinowskiej i Janiaka to miejsce przyjazne ludziom i zwierzętom. Widać, że gospodarze należą do tych osób, które nie robią draki, gdy domowy pupil w ferworze zabawy postrzępi oparcie fotela. Miły nastrój potęgują ustawione w tym pomieszczeniu wygodne kanapy oraz otwarte półki z książkami i ciepłe światło - nie ma mowy, by taki zestaw nie zachęcił do odpoczynku.

Duże okna gwarantują nie tylko dopływ promieni słonecznych, ale i widok na panoramę stolicy. Nocą musi być szczególnie urokliwy, gdy można podziwiać iluminację Stadionu Narodowego i światła miasta.

Kuchnia znanego małżeństwa to miejsce, gdzie często piecze się i gotuje. Karolina raz po raz wrzuca na swoje instagramowe konto zdjęcia dokumentujące jej kulinarne poczynania. W tych pracach wspiera ją niekiedy mama, a czasami to synowie mają okazję, by wykazać się talentem.

W sypialni małżonków znajduje się duże łóżko i masa tekstyliów, które dodatkowo ocieplają wnętrze. Jak wam się podoba gniazdko tej rodziny? Ładnie się urządzili?

