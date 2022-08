Minęły już dwa miesiące odkąd Karolina Pisarek i Roger Salla powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Huczny ślub modelki i biznesmena relacjonowały wszystkie media, o co zadbała sama Pisarek, zapraszając kamery TVN-u na okres przygotowań i sprzedając małżeńską sesję do "Vivy!". Po ceremonii nowożeńcy wybrali się na odpoczynek, a miodowy miesiąc spędzali m.in. na Bora-Bora, co od zawsze było marzeniem uczestniczki "Top Model". Niestety, rajskie wakacje miały też przykre konsekwencje. Zdaniem Karoliny Pisarek wyjazd przyczynił się do jej obecnych problemów z cerą.

Karolina Pisarek pokazała się bez makijażu. Narzeka na stan skóry

Karolina Pisarek to jedna z nielicznych uczestniczek "Top Model", którym udział w programie rzeczywiście otworzył drzwi do kariery w modelingu. Na koncie ma już m.in. współpracę z Juicy Couture i BCBG, a Fashion TV przyznało jej tytuł modelki roku. Pisarek na wszystkich zdjęciach, również tych, które sama publikuje w mediach społecznościowych, prezentuje się zawsze perfekcyjnie. Ma idealny makijaż, a jej skóra sprawia wrażenie idealnie gładkiej. Modelka postanowiła pokazać, że w rzeczywistości nie jest tak zawsze, a pod warstwą podkładu także u niej można znaleźć niedoskonałości.

Karolina Pisarek uważa, że to podróż poślubną przypłaciła widocznymi na zdjęciu zmianami. Modelka problemy z cerą przypisuje niewłaściwej diecie.

Mój organizm jest przyzwyczajony do zdrowego jedzenia, a tam jadłam, co popadnie. Teraz czas wziąć się za siebie - napisała na InstaStories.

Porzucili show biznes i wyjechali. Adam Strycharczuk jest kelnerem na Islandii

Przed Karoliną Pisarek już niebawem kolejne wyzwania. W te wakacje została ogłoszona jedną z uczestniczek nadchodzącej 13. edycji "Tańca z Gwiazdami". Partnerem uczestniczki "Top Model" został Michał Bartkiewicz, który wcześniej tańczył z Oliwią Bieniuk i Edytą Zając. Modelkę doprowadził zresztą do zwycięstwa w 11. edycji polsatowskiego show. Treningi rozpoczęli pod koniec lipca i już niebawem dowiemy się, czy Bartkiewicz tym razem także sięgnie po Kryształową Kulę.