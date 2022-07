Wybraliśmy dla was najpiękniejsze suknie ślubne gwiazd i celebrytek. Niektóre są skromne i klasyczne, inne kosztowały krocie i są bardzo zdobne. Zobaczcie sami.

Joanna Opozda

Joanna Opozda i Antek Królikowski stanęli na ślubnym kobiercu 7 sierpnia 2021 roku. Panna młoda tego dnia miała na sobie suknię z gorsetem na cienkich ramiączkach oraz z tiulowym, rozkloszowanym dołem. Kreacja kosztowała 12 tysięcy. Teraz, kiedy aktorka nie jest już z Królikowskim (przypomnijmy, że zostawił ją przed porodem i rzekomo związał się z sąsiadką żony, z którą miał mieć romans), sprzedaje suknię. Można ją kupić za, bagatela, sześć tysięcy złotych.

Joanna Opozda, Antek Królikowski Piotr Molecki/ East News

Małgorzata Rozenek

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wzięli ślub we wrześniu 2016 roku. "Perfekcyjna" miała wówczas na sobie bardzo dopasowaną i bogato zdobioną kreację o kroju rybki. W oczy rzuca się nie tylko gorset wysadzany ozdobami, ale przede wszystkim tiulowy dół. Rozenek nie wybrała też białej kreacji, postawiła na szlachetny odcień szarości.

Marina

Marina wyglądała na ślubie jak prawdziwa księżniczka. Choć od jej ślubu z Wojciechem Szczęsnym minęło już sześć lat, to krój sukni wokalistki nadal nie wychodzi z mody.

Paulina Krupińska

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka wzięli ślub w 2018 roku. Panna młoda zdecydowała się na dwie suknie, które zachwycają. Pierwsza z nich nawiązuje do tradycyjnego góralskiego stroju.

Paulina Krupińska, Sebastian Karpiel-Bułecka Instagram/aga_wozniak_starak

Druga kreacja miała asymetryczny dekolt i odważne rozcięcie.

Paulina Krupińska Instagram/pkrupinska

Lara Gessler

Lara Gessler wzięła ślub z Piotrem Szelągiem dwa razy. Podczas pierwszej ceremonii miała na sobie bardzo prostą, acz kobiecą sukienkę. Kreacja kosztowała córkę restauratorki jedynie 259 złotych.

Najtańsze suknie ślubne polskich gwiazd Fot. Instagram/ lara_gessler

Na drugi ślub z prawnikiem wybrała dopasowaną kreację, która odkryła jej plecy. Do tego tren i niebanalny koronkowy welon.

Lara Gessler Fot. Instagram @laragessler

Lara Gessler, Piotr Szeląg Fot. Instagram @jakobkosel

Małgorzata Kożuchowska

Prostotą zachwyca także suknia ślubna Małgorzaty Kożuchowskiej z pięknie wyciętym dekoltem. Kreację zaprojektowała Gosia Baczyńska.

Doda

Doda poszła do ślubu z Emilem Stępniem w sukni Berta Bridal. Ceny modeli tej marki w Polsce wahają się od 12 do 35 tys. złotych. W programie Izabeli Janachowskiej Doda zdradziła, że kupowała kreację w tajemnicy, udając, że przygotowuje się do roli w filmie.

Dodała też, że nie była do końca zadowolona z kreacji.

Troszkę ubolewałam, że nie była to śnieżnobiała sukienka, bo jednak bardzo chciałam mieć białą. W końcu dałam się namówić na złamanego łososia - opowiedziała.

Przypomnijmy, że Doda i Stępień nie są już razem. Rozwód sfinalizowali w listopadzie 2021 roku.

Edyta Zając

Małżeństwo Edyty Zając i Jakuba Rzeźniczka to już przeszłość. Małżonkowie pobrali się w 2016 roku. Rozwód wzięli w 2020 roku. Związek tych dwojga, delikatnie mówiąc, nie był idealny. Za to suknia ślubna modelki już tak.

W naszej galerii, w górnej części artykułu, znajdziecie też drugą suknię ślubną Zając. Wybraliśmy też inne cudowne suknie polskich gwiazd i celebrytek. Zachwycą was ślubne kreacje córki Adama Małysza czy Karoliny Pisarek. A pamiętacie, w czym do ślubu szły Anna Lewandowska i Joanna Krupa?