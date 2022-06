Więcej artykułów na temat stylizacji gwiazd polskiego i zagranicznego show-biznesu przeczytasz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

Na 11 czerwca przypadł festiwal See Bloggers, który skupia się na rozmowach o działaniach w mediach społecznościowych. Corocznie na wydarzeniu pojawia się śmietanka gwiazd, blogerów i influencerów. Tym razem na ściankach pozowały Małgorzata Rozenek-Majdan, Joanna Przetakiewicz czy Agnieszka Woźniak-Starak. To właśnie ta druga najbardziej ujęła nas wyczuciem stylu i minimalistyczną elegancją.

Rozenek-Majdan promienieje w pastelowym "looku". Woźniak-Starak wolała postawić na czerń

Małgorzata Rozenek-Majdan

Na wydarzeniu gościła Małgorzata Rozenek-Majdan, który wybrała garnitur w kolorze pudrowego różu. Nie sposób nie wspomnieć o fenomenalnej sylwetce, którą może się poszczycić dzięki codziennym wyczerpującym treningom. No cóż, efekty są świetne, a jej modowa "stylówka" idealnie podkreśla figurę. W pudrowym zestawie celebrytka prezentuje się bardzo zgrabnie.

See Bloggers KAPiF.pl / KAPiF.pl

Joanna Przetakiewicz

Widać w tej stylizacji, że mamy do czynienia z kobietą świadomą mody i własnej sylwetki. Nic w tym dziwnego, w końcu Joanna Przetakiewicz jest dyrektorką kreatywną La Manii, co z pewnością sprawia, że wie, co w trawie piszczy. Szary garnitur w wersji oversize to strzał w dziesiątkę! Świetnym pomysłem było założenie krótkiej marynarki, która wydłużyła nogi i podkreśliła talię. Proste i nowoczesne ułożenie włosów, modowe okulary w stylu lat 70. i mamy przepis na perfekcyjną stylizację. Wielkie brawa.

See Bloggers KAPiF.pl / KAPiF.pl

Agnieszka Woźniak-Starak

Dziennikarka trochę nas zawiodła zwyczajną stylizacją. Wyglądała w czarnym "total looku" bardzo dobrze, ale zabrakło nam fantazji i zabawy modą, która pojawiła się u kobiet wyżej wymienionych w naszym tekście. W kombinezonie, przepasanym ciekawym wiązaniem, wygląda dobrze, ale Agnieszkę Woźniak-Starak stać na zdecydowanie więcej. Ponadto, karbowane włosy nie wydają się nam najlepszym wyborem.

See Bloggers KAPiF.pl / KAPiF.pl

Zgadzacie się z naszym zdaniem? Która stylizacja najbardziej przypadła wam do gustu?

Więcej zdjęć stylizacji m.in. Wersow, Joanny Koroniewskiej i Pauliny Krupińskiej znajdziesz w naszej galerii na górze strony.