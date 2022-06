Edward Miszczak odchodzi z TVN. Pracował tam 25 lat

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Doszło do kolejnego w ostatnim czasie zaskakującego przetasowania na polskim rynku medialnym. Po tym jak Tomasz Lis przestał pełnić funkcję redaktora naczelnego Newsweeka, we wtorek okazało się, że Edward Miszczak odchodzi ze stacji TVN.

Edward Miszczak odchodzi z TVN-u

O zaskakującym ruchu dyrektora programowego grupy TVN pierwszy dowiedział się "Presserwis". Katarzyna Kieli, która jest prezeską Warner Bros. Discovery w Polsce miała poinformować pracowników o odejściu Edwarda Miszczaka w mailu.

Edward Miszczak zdecydował o odejściu z firmy. Rozmawialiśmy z Edwardem od pewnego czasu na temat zmiany w naszej organizacji, jesteśmy więc bardzo dobrze przygotowani.

W rozesłanej wiadomości dodała, jakie obowiązki będą spoczywać na 67-latku w końcowym okresie jego kariery w grupie TVN.

Edward w okresie przejściowym będzie pełnił funkcję dyrektora pionu Programmingu i będziemy mieli jeszcze czas, by się z nim pożegnać.

Edward Miszczak pełnił rolę dyrektora programowego TVN od 1998 roku. Wcześniej pracował w radiu RMF FM, gdzie od 1990 roku, aż do przejścia do telewizji, pełnił funkcję dyrektora anteny. Pełne oświadczenie przesłane do pracowników możecie przeczytać TUTAJ.