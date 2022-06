Bądź na bieżąco. Więcej o polskim i światowym show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl

Tegoroczna gala rozdania nagród Polskiej Akademii Filmowej była transmitowana przez stację Canal+. Ceremonię poprowadził Maciej Stuhr, ale do współprowadzenia i wręczania nagród zaprosił także kolegów i koleżanki z aktorskiej branży, m.in. Roberta Więckiewicza, Marię Dębską, Tomasza Ziętka i Aleksandrę Konieczną. Ta ostatnia zachowywała się na scenie bardzo dziwacznie.

Aleksandra Konieczna na scenie rzucała żartami, myliła się i zachwycała lakiem na kopertach. Przerwał jej Maciej Stuhr

Aleksandra Konieczna weszła na scenę wyraźnie rozbawiona całą sytuacją. Zamiast wręczać nagrody, postanowiła poczynić przydługie wstępy. Laureatka Orłów rzucała żartami, ale nikt się z nich nie śmiał. Konieczna zawieszała się w pół zdania i zachwycała się lakiem na kopertach, pytając, czy może zabrać go do domu.

Żenującą sytuację postanowił przerwać Maciej Stuhr, zachęcając do przedstawienia nominowanych w kolejnej kategorii. Reakcja Stuhra spotkała się z aplauzem publiczności. Aleksandra Konieczna schodząc ze sceny, postanowiła jeszcze pomachać w kierunku zgromadzonej, nieco skonsternowanej publiczności.

Dodajmy, że Aleksandra Konieczna to jedna z najbardziej uznanych polskich aktorek. Do tej pory była cztery razy nominowana do nagrody Polskiej Akademii Filmowej i trzykrotnie zabrała Orła do domu. Branża filmowa doceniła jej kreacje w filmach: "Ostatnia rodzina", "Jak pies z kotem" i "Boże ciało". Konieczna jest też pedagogiem w łódzkiej "Filmówce".

