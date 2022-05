Bądź na bieżąco. Więcej o polskim i światowym show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl.

Trwają przygotowania do 11. edycji popularnego programu TVN "Top Model". Jury wytypowało już kandydatów do zdobycia tzw. srebrnego biletu. Joanna Krupa, Marcin Tyszka, Kasia Sokołowska, Dawid Woliński i Michał Piróg wskazali swoje typy. Co wiemy o uczestnikach?

Julia Krause

Julia Krause została wskazana przez Michała Piróga. Ma 21 lat i obecnie studiuje zarządzanie nieruchomościami. Jednak to właśnie modeling jest jej największą pasją. Julia uprawa dużo sportu, często biega i jeździ rowerem. Jest też gotowa na nowe wyzwania.

Zuzanna Affek

Z kolei Zuzanna Affek do rywalizacji o srebrny bilet została wskazana przez Kasię Sokołowską. Dziewczyna ma 20 lat i uczy się na kierunku lekarsko-dentystycznym w Lublinie. Stara się prowadzić zdrowy tryb życia. Morsuje, pływa, jeździ na rowerze, a także chodzi na siłownię.

Mikołaj Szymczak

Mikołaj Szymczak to kandydat Dawida Wolińskiego. Mężczyzna ma 20 lat i uczy się chemii. Jego marzeniem jest, żeby zostać lekarzem weterynarii. Na co dzień trenuje jeździectwo i kitesurfing.

Nikolina Holuk

Być może to Nikolina Holuk zdobędzie sympatię internautów, która zagwarantuje jej udział w etapie bootcampu programu "Top Model"? Jej kandydaturę wskazała Joanna Krupa. Nikolina mieszka w Wielkiej Brytanii, a na co dzień pracuje jako pomoc nauczycielska z dziećmi niepełnosprawnymi. Z wykształcenia jest dramaturgiem i teatrologiem. Od pięciu lat nie je mięsa ze względów moralnych. Jest też fanką fitnessu i pływania.

Fabian Sokołowski

Listę kandydatów do srebrnego biletu zamyka faworyt Marcina Tyszki. Fabian Sokołowski jest tegorocznym maturzystą i na co dzień mieszka w Gdańsku. Pracuje w kawiarni, a jego wielką jest sport. Za sprawą swojego brata interesuje się także astronomią. To właśnie brat namówił go do zgłoszenia się do programu.

Macie już swoich faworytów? Fani prześcigają się w typach, komentując instagramowy post "Top Model". Trudno stwierdzić, kto według nich ma największe szanse na srebrny bilet. Jedno jest pewne - wydaje się, że jurorzy postawili na bardzo dobre osoby, które mają szansę zrobić prawdziwą karierę w modelingu, a nie tylko na Instagramie.

