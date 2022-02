Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Wirtualne Media podały, że w czwartek na antenie TVP2 nie wyemitowano powtórki "Stepowej miłości", ani nawet premierowego odcinka. Widzowie nie zobaczą już też innego popularnego serialu, który cieszył się ogromną popularnością wśród widzów.

TVP wycofało z ramówki rosyjskie seriale. Przyciągały przed telewizory miliony

Poza "Stepową miłością" od 30 listopada 2020 do 25 stycznia 2022 roku TVP2 pokazywała rosyjsko-ukraiński serial "Kozacka miłość". Wirtualne media podają, że w grudniu 2020 roku oglądało go średnio 1,76 mln osób (dane Nielsen Audience Measurement). Widzowie muszą się z nim jednak pożegnać. Zarówno "Stepowa miłość", jak i "Kozacka miłość" w czwartek zostały wycofane z platformy internetowej TVP VOD. W ten sposób Jacek Kurski reaguje na wojnę rosyjsko-ukraińską. Wcześniej TVP odwołało też wiosenną galę ramówkową stacji.

Świat musi poznać prawdę o agresji Rosji na Ukrainę. Reporterzy, w tym Wiadomości, TVP Info, TVP World, Biełsat są w Kijowie, na wschodzie i południu Ukrainy. Nadajemy specjalny program 24/7 o rosyjskiej inwazji. Na TVP World wyd. specjalne oraz format o rosyjskiej dezinformacji - twierdził w czwartek rano szef stacji.

Jacek Kurski zmienił zdanie, ponieważ jeszcze w styczniu 2022 roku twierdził coś zupełnie innego. Odnosząc się zastrzeżeń co do emisji "Kozackiej miłości", gdy sytuacja na Ukrainie była już napięta, mówił w "Gościu Wydarzeń", że "nie można mieć pretensji do garbatego, że ma proste dzieci. Czym innym jest kultura rosyjska, kinematografia rosyjska, a czym innym jest reżim Putina".