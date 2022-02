Więcej informacji na temat Benedykta XVI przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Benedykt XVI jest już w zaawansowanym wieku. Emerytowany papież ma 94 lata, ale mimo to stara się brać aktywny udział w życiu Kościoła. Oprócz dojrzałego wieku duchowny mierzy się na co dzień z chorobą Charcota, która powoduje postępującą degenerację połączeń nerwowych, stymulujących ruch mięśni. 31 stycznia zostało opublikowane na Twitterze zdjęcie głowy Kościoła.

Zobacz też: https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,101580,22242973,stawy-charcota-przyczyny-objawy-leczenie.html

Zobacz wideo Marek Lehnert bez ogródek o Janie Pawle II. Padły wymowne słowa

Sprawdź sekret długowieczności Elżbiety II

Benedykt XVI na nowym zdjęciu

Anne Kurian o papieżu, który przeszedł na emeryturę, pisała na portalu Famille Chrétienne. Opisując stan zdrowotny, powołała się na słowa byłego dyrektora Radia Watykańskiego i rzecznika Stolicy Apostolskiej, a obecnie przewodniczącego zarządu Fundacji Josepha Ratzingera, o. Federico Lombardiego SJ. Tak opowiedziała o aktualnym stanie zdrowia duchownego:

O ile mi wiadomo, do poruszania się używa wózka inwalidzkiego. Może jednak wstać i zrobić kilka kroków. Dodał także, że występują objawy, które są "oczywistymi słabościami związanymi z wiekiem Benedykta XVI".

Na udostępnionym w mediach społecznościowych zdjęciu papież pojawił się w kremowej stylizacji. Na wierzch miał założony gruby, wełniany płaszcz. Dobrał do tego kaszmirowy szalik i moherowy beret. To, co zwraca szczególną wagę to zauważalna bladość Benedykta XVI oraz siniejące ręce, które mogą być oznaką walki z chorobą Charcota. Mamy nadzieję, że papież wkrótce powróci do pełni sił.

Olga Bołądź świętuje urodziny ukochanego we Włoszech. Opublikowała romantyczny kadr