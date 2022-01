Bądź na bieżąco. Więcej o kreacjach gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Sylwester 2021 za nami. Gwiazdy zaprezentowały się w pięknych kreacjach scenicznych, ale jak to wyglądało kilkanaście lat temu? Pamiętacie, jakie gwiazdy odwiedziły Polskę? Możecie się zdziwić.

Maryla Rodowicz

Niekwestionowaną królową sylwestrów jest Maryla Rodowicz, która co roku zaskakuje scenicznymi kreacjami. Pierwsze jej stylizacje były zdecydowanie mniej odważne, z nutką rockowego pazura. Natomiast od kilku lat piosenkarka przechodzi samą siebie. W tamtym roku była przebrana za Indiankę z ogromnym kolorowym pióropuszem na głowie. Mało kto zarzucił jej wówczas nietakt. A powinien, bo zakładania na siebie tradycyjnych strojów różnych bardziej niszowych kultur przez przedstawiciela kultury dominującej, czyli "cultural appropriation" na zachodzie jest piętnowane od lat.

Innym razem miała całą spódniczkę z żywych kwiatów oraz ogromny wianek na głowie. Rodowicz jednak w jednej kwestii jest niezmienna. Od zawsze stawia na mocny makijaż oka.

Edyta Górniak

Do świętej trójcy obok Rodowicz zalicza się także Edyta Górniak. Jej sceniczne kreacje zawsze budziły sensacje. Piosenkarka podczas jednego z sylwestrów zaprezentowała się na scenie jako czerwony kapturek. Była też barwnym motylem z ogromnymi skrzydłami. Jej ostatnie stylizacje są jednak grzeczniejsze. Górniak stawiała głównie na błysk i cekiny.

Doda

Doda, zamyka podium. Każdy jej występ to show. Artystka dba o to, aby długo po zejściu ze sceny mówiono o niej. Jej stylizacje są odważne i niecodzienne, tak samo, jak choreografie. Piosenkarka we wcześniejszych latach zaprezentowała się już jako złoty ptak, a także w szalonym różowym futrze. Jeśli chodzi o makijaż, wokalistka również lubi poszaleć. Zamiast brwi, czarna kanciasta monobrew na czole, mocno podkreślone usta bordową pomadką. Fryzury od krótkiego boba po warkocz godny Roszpunki. Pamiętacie występ dwóch królowych Dody i Maryli Rodowicz? Obydwie postawiły wtedy na czerń, ćwieki i trupie czaszki.

Katarzyna Skrzynecka

Aktorka Katarzyna Skrzynecka także pojawiła się na scenie w roli piosenkarki. Nikogo nie powinno to dziwić, ponieważ ma naprawdę piękny głos. Bardziej zastanawiający był wybór kreacji. W 2014 roku wyglądała jak kolorowy ptak, w spódniczce a'la hula hula i krótkim topie. Całość była ozdobiona barwnymi pomponikami.

Krzysztof Ibisz i Katarzyna Cichopek

Która para była niekwestionowaną numer jeden, jeśli chodzi o prowadzenie sylwestrowych imprez? Oczywiście Katarzyna Cichopek i Krzysztof Ibisz! Prezenter co roku prezentował się nienagannie w garniturach o przeróżnych krojach. Prezenterka stawiała na strojne długie kreacje w odważnych kolorach jak czerwień czy róż. Lubiliście tę dwójkę jako prowadzących?

Zagraniczne gwiazdy i pocałunek Natalii Lesz

Mało kto pamięta, które gwiazdy odwiedziły Polskę. Wielkim zaskoczeniem było pojawienie się La Toya Jackson, piosenkarki oraz siostry Michaela Jacksona. Jeśli już wspominamy tego ostatniego, to on także pojawił się na scenie! A raczej jego sobowtór, który wyglądał niesamowicie podobnie do króla popu. Na polskiej scenie pojawił się także kanadyjski piosenkarz Garou. Kolejną sensacją podczas sylwestrowej nocy w 2009 roku był pocałunek Natalii Lesz z jedną ze swoich tancerek. Jaki kraj taka Madonna i Britney.

