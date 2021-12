Więcej o życiu prywatnym gwiazd przeczytasz na gazeta.pl

Dla Cleo, a właściwie Joanny Klepko relacje rodzinne są bardzo ważne. Powiedziała w jednym z wywiadów:

Zostałam wychowana w duchu rodzinnym, mam brata bliźniaka, wszyscy jesteśmy tak bardzo zżyci ze sobą.

Stara się przy tym chronić rodzinę przed mediami. Niewiele jest faktów o jej najbliższych. Cleo przyznała również, że przez natłok pracy i obowiązków niezbyt często jest w stanie odwiedzać rodzinę. Święta natomiast są czasem, którego nie wyobraża sobie bez bliskich. Tym razem, odwiedzając dom, zajrzała do albumu ze starymi zdjęciami. Wśród nich było zdjęcie babci piosenkarki. Miała na nim mniej więcej tyle samo lat, co jej wnuczka obecnie. Pozowała szeroko uśmiechnięta, ze spiętą grzywką do tyłu, w jasnym płaszczu.

Cleo postanowiła zestawić fotografię babci Krystyny z własnym zdjęciem. Oczywiście piosenkarka dobrała dość podobny kadr, by móc łatwiej porównać dwie osoby. Znaczące podobieństwo od razu rzuca się w oczy. Zdjęcie dostało 26 tysięcy serduszek i ponad dwieście komentarzy, w których fani w wokalistki nie mogą ukryć zachwytu:

Wykapana babcia, jeśli można tak powiedzieć.

No jasne, że widać. Jak dwie krople wody. Obie śliczne. Dobrego dnia!

Co jak co, ale genów nie oszukasz!

Choć Cleo udało się złapać chwilę spokoju, to w opisie do jednego z wcześniejszych zdjęć napisała, że pracę zabiera również na święta. Postanowiła robić wianki na sylwestrowy występ dla swoich tancerek. Życzyła też, żeby święta były pełne radości i rodzinnego ciepła.

