Gwiazdy po raz kolejny udowodniły, że święta Bożego Narodzenia to ich ulubiony czas w roku. Media społecznościowe zalała fala klimatycznych zdjęć ozdobionych apartamentów i wielkich choinek. Kto zaszalał najbardziej?

Kalczyńscy jedną z najbardziej wpływowych rodzin polskiego show-biznesu. Czym się zajmują?

Najpiękniejsze świąteczne dekoracje gwiazd. Zapomnijcie o nudnych choinkach. Takiego przepychu dawno nie widzieliście

Gigantyczna choinka Maffashion

Roczny synek Julii Kuczyńskiej uwielbia psocić, dlatego w tym roku influencerka i Sebastian Fabijański nie zdecydowali się na postawienie choinki w domu. Na szczęście mają duży ogród i to zmotywowało ich do większego szaleństwa. Maff sama przyznała, że "trochę przesadzili, tak ciut".

Drzewko rzeczywiście jest ogromne. Zostało przystrojone licznymi światełkami, złotymi i czerwonymi bombkami oraz zapakowanymi prezentami. Efekt jest naprawdę imponujący.

Maffashion instagram/maffashion_official

Urocze ozdoby Gwen Stefani

Zagraniczne gwiazdy mają tak ogromne domy, że jedno drzewko to dla nich zdecydowanie za mało. Gwen Stefani ma w swoim lokum minimum dwie choinki, a każda z nich przystrojona jest w bajeczny sposób. Na jednej znajdują się klasyczne, okrągłe bombki i girlandy, kształtem przypominające ludziki z pierników. Na tej drugiej można za to dostrzec ozdoby wyglądające jak lody, diamenty, a także czerwone kwiaty.

Gwen Stefani instagram/gwenstefani

Tradycja u Kourtney Kardashian

Rodzina Kardashian-Jenner zdecydowanie króluje w dziedzinie świątecznych dekoracji. Znane siostry i ich mama każdego roku chwalą się drogimi dekoracjami, które projektują im specjalizujące się w tym firmy. Ostatnio Kim Kardashian pochwaliła się, że zatrudniła pianistę, który codziennie rano przychodzi do ich domu, by budzić jej dzieci świątecznymi melodiami.

Kourtney ma za to w willi ozdoby, które zabrała jeszcze z rodzinnego domu. Narzeczona Travisa Bakera pochwaliła się także słodkim podarunkiem od Kris Jenner. Domki z piernika dostaje co roku cała rodzina, jednak w tym były one absolutnie wyjątkowe. W środku znalazły się mebelki zrobione z pianek i kominek.

Kourtney Kardashian instagram/kourtneykardash

Cukierkowa choinka u Sheridan Smith

Wokalistka i aktorka Sheridan Smith zdecydowanie wygrywa konkurs na najbardziej szaloną choinkę. Drzewko zostało ozdobione bombkami i dekoracjami przypominającymi cukierki, donuty, lody, pierniczki czy ciasta! Czy może być słodziej? Oj, chyba nie...

Sheridan Smith instagram/sheridansmithster

U Klaudii Halejcio na bogato

To będą pierwsze święta Bożego Narodzenia, które Klaudia Halejcio spędzi w swojej willi za dziewięć milionów złotych. W ogromnym domu musiała zostać postawiona choinka sporych rozmiarów, a aktorka nie przystrajała jej sama. Prawdziwe wyzwanie czekało ją jednak w ogrodzie. Halejcio postanowiła, że obwiąże rosnące tam drzewa lampkami, a żeby to zrobić, potrzebny był... podnośnik.

Klaudia Halejcio instagram/klaudiahalejcio

Przepych u Mariah Carey

W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć oczywiście największej królowej świąt Bożego Narodzenia, czyli Mariah Carey. Wokalistka zaczyna dekorować swoją posiadłość już 1 listopada. Jak można się po niej spodziewać, uwielbia, gdy wszystko błyszczy! Nad kominkiem zawieszono skarpety, w których można dostrzec niewielkie podarunki, zieloną girlandę ze srebrnymi bombkami i mnóstwem światełek. Na choince znajdują się nawet ozdoby z inicjałami gwiazdy.

Mariah Carey instagram/mariahcarey

W naszej galerii znajdziecie jeszcze więcej zdjęć ze świątecznymi dekoracjami gwiazd. Które z nich najbardziej przypadły wam do gustu?