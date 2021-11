Bądź na bieżąco. Wieści ze świata show-biznesu znajdziesz również na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

O Barbarze Kurdej-Szatan jest w ostatnim czasie bardzo głośno. Wszystko przez jej pełen emocji wpis w mediach społecznościowych. Aktorka dosadnie skomentowała działania Straży Granicznej, czego pokłosiem była chociażby utrata pracy w TVP, o czym poinformował sam Jacek Kurski. Jej zawodowe problemy odbiły się również na innej gwieździe "M jak miłość".

Zobacz wideo

Nie tylko Barbara Kurdej-Szatan odczuwa zawodowe konsekwencje swojego wpisu

Ostatni odcinek z udziałem aktorki zostanie wyemitowany 6 grudnia. Joanna, bohaterka Barbary Kurdej-Szatan, nie umrze, lecz po zaręczynach z Leszkiem wyjedzie z Polski do Francji. Jak donosi Pudelek, przez jej zakończenie współpracy z produkcją publicznego nadawcy, problemy ma również Sławek Uniatowski, wcielający się w ukochanego Chodakowskiej (czyli postaci Kurdej-Szatan). Aktor już nie wróci, ponieważ jego wątek został zdjęty.

Sławek już wcześniej ciągle wydzwaniał do produkcji i pytał zaniepokojony, kiedy wróci na plan. Nie grał już od kilku miesięcy, bo w kalendarzówce nie było jego serialowej dziewczyny, którą grała Kurdej-Szatan - podał informator serwisu.

Barbara Kurdej poznała Rafała Szatana, kiedy miał dziewczynę. Mimo to połączyło ich głębokie uczucie

To jednak nie wszystko. Barbara Kurdej-Szatan występowała też w serialu Polsatu "W rytmie serca", nad którym prace zostały zawieszone ze względu na pandemię i ciążę aktorki. Do tej pory jednak ekipa nie wróciła na plan. Pudelek podaje, że obecnie szanse na to są zerowe przez sprawę z wpisem gwiazdy. Oznacza to, że w swoją postać w produkcji nie będzie mógł się wcielić również Mateusz Damięcki, partnerujący tam Kurdej-Szatan.

Mateusz na kolacji z przyjaciółmi powiedział, że po tej aferze nie ma szans na wznowienie serialu z Baśką w roli głównej. Obaj aktorzy mają żal do koleżanki o niewyparzony język, przez który sami zostali bez pracy - informuje źródło portalu.

Nadal jednak obaj mają różne inne zajęcia zawodowe. Uniatowski chociażby ma do kwietnia przyszłego roku zaplanowane koncerty.

Myślicie, że aktorka zareaguje?

Dziennikarz TVP drwi z Mai Ostaszewskiej, która była na granicy. "Nagroda za efekty specjalne"