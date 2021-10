Więcej artykułów na temat Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia przeczytasz na Gazeta.pl

Po urodzeniu dziecka Agnieszka Włodarczyk postanowiła na jakiś czas poświęcić się opiece nad małym Milanem. Wraz z jego ojcem Robertem Karasiem wyjechali z Polski. Czy na długo?

Agnieszka Włodarczyk pokazała hiszpańskie mieszkanie

Agnieszka Włodarczyk zrobiła sobie przerwę w karierze aktorskiej. Aby pogodzić opiekę nad dzieckiem i zarabianie na życie została influencerką. Dzięki temu jest obecna w mediach i chętnie pokazuje, co się u niej dzieje.

Nie tak dawno aktorka z kilkumiesięcznym Milanem i jego ojcem zamieszkała w popularnym hiszpańskim kurorcie. Marbella, bo o tym mieście mowa, leży nad Morzem Śródziemnym w pobliżu Malagi. Jak dowiadujemy się od Agnieszki Włodarczyk, pod koniec października temperatura w tej okolicy sięga 27 stopni Celsjusza. Ranki bywają chłodniejsze, ale to też bardzo przyjemna temperatura około 17 stopni. Aktork ma okazję wypoczywać i spacerować po nadmorskiej promenadzie kurortu. Jak oświadczyła, chętnie zostawia Milana pod opieką przyjaciół Roberta i razem odwiedzają restauracje w porcie.

Ostatnio pokazała zdjęcia z apartamentu, jaki wynajmują z Robertem Karasiem. Widok na nadmorskie miasteczko jest fantastyczny. Nie brakuje też morza i plaż na wyciągnięcie ręki.

Agnieszka Włodarczyk zapowiedziała, że chcą całą rodziną wrócić do Polski na święta. Nie mają planów, co dalej będą robić i gdzie się zatrzymają, ale prawdopodobnie będzie to kolejne miejsce przyjazne do życia i opieki nad Milanem.

Zdjęcia z apartamentu Agnieszki Włodarczyk znajdziesz w naszej galerii.

