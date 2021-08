W środę posłowie zagłosowali w sprawie ustawy o radiofonii i telewizji, określonej jako "lex TVN". Doszło do skandalicznej sytuacji, a przez zmianę decyzji trzech członków partii Kukiz'15, PiS uzyskało większość i tym samym projekt trafi do Senatu. Gwiazdy reagują w mediach społecznościowych, dodając swoje komentarze. W tym gronie znalazła się m.in. Matylda Damięcka.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek i Majdan ostro o Kukizie

Matylda Damięcka po raz kolejny o "lex TVN"

Była aktorka, a obecnie graficzka, udostępniła na Instagramie rysunek, na którym znajdują trzy plastry czegoś, czego kształt nie do końca jest oczywisty. Są posypane ciemnymi punktami, siedzą na nich muchy. Śmiało można przypuszczać, że nawiązała do nazwiska Pawła Kukiza.

- Z czekoladą? - Yyy... Mhm...? - brzmi napis na rysunku.

Lewandowska nie wypowiada się na tematy polityczne, ale teraz zareagowała w sprawie "lex TVN"

Matylda dodała także wpis, w którym wyraziła swoje odczucia, co do swojego najnowszego dzieła:

"Smacznego" #plugawydowcipoplugawejsytuacji #gowinbezpolskichznakow #nokupasmiechu. PS: Trochę mi wstyd, że przelało mi się to na papier, ale może to nie ja powinnam się wstydzić - zwróciła się do obserwatorów.

Internauci uznali, że po raz kolejny trafiła w punkt. Odnoszą się także do jej wypowiedzi oraz wyrażają swoje zdanie na temat tego, co się wydarzyło w Sejmie.

Z pewnością to nie pani powinna się wstydzić. Gdybym umiała tak pięknie rysować, to dodałabym swoją grafikę z pytaniem - za ile jesteś gotów sprzedać swój kraj?

Ktoś inny powinien się wstydzić.

Mi przychodzą na myśli same bardzo wulgarne słowa i chyba nawet ty nie dałabyś rady tego narysować w sposób cenzuralny - komentują.

Krupińska otrzymała obrzydliwą wiadomość od zwolennika PiS-u. Skomentowała

To już druga grafika, którą stworzyła Damięcka po środowym głosowaniu posłów. Artystka za pomocą pierwszej nie zostawiła suchej nitki na PiS i Kukiz'15. W tym przypadku to nawet nie chodziło bardziej o to, co narysowała, ale o podpis, który dodała obok.