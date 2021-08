Klaudia Halejcio niedawno została mamą. W przeciwieństwie do niektórych gwiazd, aktorka zdecydowała się upublicznić wizerunek córki na niedługo po jej urodzeniu. Od tamtej pory mała Nel regularnie gości na Instagramie swojej sławnej mamy. Dumna Halejcio natomiast stara się dokumentować każdą wspólną chwilę z córką. Wraz z mężem zdecydowali się już na rodzinną sesję zdjęciową, której efekty mogliśmy niedawno oglądać na profilu aktorki.

Klaudia Halejcio w uroczej sesji zdjęciowej z córką

Wygląda jednak na to, że na tym nie koniec. Klaudia Halejcio opublikowała bowiem kolejne zdjęcia z profesjonalnej sesji, w której - tym razem - zapozowała sama z córką. Fotograf uwiecznił moment, w którym to aktorka trzymała w dłoniach małą Nel, przytulając ją i spoglądając na nią z miłością. Dumna mama oprócz efektów sesji, zamieściła również wzruszający wpis. Odniosła się w nim do pierwszych dni po narodzinach córki. Przyznała, że z początku obawiała się, że mając do czynienia z tak delikatną istotą, może niechcący zrobić jej krzywdę.

Tyle szczęścia w moich rękach. Jak pierwszy raz podniosłam Nel, tak się bałam... Byłam bardzo zestresowana, by nie zrobić jej krzywdy… Była taka malutka delikatna i krucha. Nie mogę uwierzyć, jak ona z każdym dniem się zmienia i jak ja czuję się pewniej w roli mamy - przyznała.

Pod postem posypało się wiele pozytywnych komentarzy. Internauci nie omieszkali się wspomnieć, że mała Nel już teraz jest bardzo podobna do Klaudii Halejcio.

Wciąż kruszynka. Piękne i wzruszające.

Malutka to cała mama.

