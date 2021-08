Ariana Grande dołączy do grona gwiazd, które zaprezentowały się w hitowym Battle Royale. Producent gier komputerowych Epic Games postanowił skorzystać z zasięgów generowanych przez swój sztandarowy produkt, grę "Fortnite", i zorganizował koncertu o nazwie "Rift Tour".

Ariana Grande zagra koncert w grze "Fortnite"

Ariana Grande zagra w dniach 6-8 sierpnia koncert "Rift Tour" w grze "Fortnite". Jak zapewnia producent, firma Epic, występ rozpocznie się scenami, które łączą popularne utwory artystki z momentami opartymi na elementach z gry.

Gracze będą mogli podróżować ramię w ramię ze swoimi przyjaciółmi i wyruszyć w podróż do magicznych rzeczywistości, w których zderzają się Fortnite i Ariana – wyjaśniono w komunikacie prasowym.

Koncert będzie trwał kilka dni, aby dać graczom kilka okazji do oglądania Ariany Grande w grze. Producent zaplanował pięć występów, z których pierwszy odbędzie się 6 sierpnia o 23.00 (czasu polskiego), a ostatni 8 sierpnia o 23.00 (eównież czasu polskiego). Epic zaleca graczom "przybycie do Fortnite 60 minut przed seansem", ponieważ "lista odtwarzania Rift Tour powinna być dostępna na żywo 30 minut przed każdym występem."

Ile zarobi Ariana Grande za koncerty w "Fortnite"?

W ubiegłym roku w grze "Fortnite" można było zobaczyć pięć koncertów Travisa Scotta. Już pierwszy koncert okazał się sukcesem. Oglądało go na żywo ponad 12 mln osób. W sumie, w ciągu trzech dni emitowania koncertu w "Fortnite" obejrzało go 27,7 miliona graczy. Według wyliczeń "Forbesa" występy przyniosły artyście co najmniej 20 mln dolarów. Ze względu na większą popularność Ariany Grande dziennikarze "Forbesa" zakładają, że jej koncerty będą jeszcze większym sukcesem, gdyż ma ona liczniejsze grono odbiorców, a co za tym idzie, przyciągnie do gry kolejnych fanów. Ostatecznie ma się wokalistka może zarobić więcej niż jej poprzednik.