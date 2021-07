Nagła śmierć Jacka Kramka wstrząsnęła podopiecznymi trenera personalnego. Gwiazdy w poruszających wpisach pożegnały sportowca. Mężczyzna jakiś czas temu dołączył do Healthy Team Anny Lewandowskiej i prowadził treningi Mai Bohosiewicz czy Katarzyny Cichopek. Wystąpił także w teledysku Edyty Górniak do utworu "Lime". Siostra sportowca, Marianna Kramek, opublikowała na Facebooku poruszający wpis, w którym pożegnała ukochanego brata. Jak się jednak okazuje, to już drugie z rodzeństwa, które musiała w ciągu ostatnich lat pożegnać kobieta. Trzy lata temu umarła młodsza siostra Jacka, Anna.

REKLAMA

Zobacz wideo Beata Kozidrak przechytrzyła cenzurę jednym prostym trikiem [Popkultura odc. 39]

Jan Pęczek nie żyje. Aktor znany z "Barw szczęścia" miał 71 lat

Jacek Kramek nie żyje. Podzielił los siostry

W 2017 roku Marianna Kramek i jej zmarły przed tygodniem brat opłakiwali śmierć swojej siostry, Anny. Także w tym przypadku przyczyną śmierci kobiety był udar. Jak dowiadujemy się z Facebooka Marianny:

Jak pewnie część z was już wie, okrutne przeznaczenie zabrało moją najukochańszą siostrę Anie z tego świata. Anna Anulka zmarła 15 maja 2017 roku, nie dała rady wygrać walki z okropnym udarem - pisała w 2017 roku.

Kiedy informacja o śmierci Jacka Kramka przedostała się do mediów, przyczyny śmierci nie były znane. Ogromna ilość spekulacji na ten temat sprawiła jednak, że siostra trenera wyznała, że zmarł on w wyniku udaru.

Marianna Kramek opublikowała zdjęcie rodzeństwa i w poruszających słowach pożegnała brata z siostrą:

Do zobaczenia, moje anioły. Dbajcie o siebie nawzajem i pamiętajcie o nas. Kocham... - napisała na Facebooku.

Małgorzata Ostrowska zmieniła fryzurę. Glamour, ale wciąż z rockowym pazurem

Pogrzeb Jacka Kramka odbył się 26 lipca w Kiełpinie.