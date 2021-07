Hailey Bieber odniosła się do wideo, na którym Justin Bieber miał na nią krzyczeć. Niepokojące nagranie obiegło sieć, jednak modelka zaprzecza, by wówczas doszło między nimi do kłótni.

5 instagram.com@haileybieber, justinbieber Otwórz galerię Na Gazeta.pl