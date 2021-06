Nie żyje Wojciech Karolak, znany muzyk i mąż Marii Czubaszek

Wojciech Karolak, który był uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych jazzmanów w Polsce, zmarł w wieku 82 lat. Był cenionym kompozytorem, pianistą i saksofonistą. O jego śmierci poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz Hirek Wrona.

Wojciech Karolak był muzykiem jazzowym, multiinstrumentalistą i wirtuozem organów Hamonda. Współpracował z wieloma znanymi muzykami, m.in. Janem "Ptaszynem" Wróblewskim, Krzysztofem Komedą, Andrzejem Kurylewiczem, Jerzym Matuszkiewiczem, Jarosławem Śmietaną.

W 1962 roku założył The Karolak Trio i wydał pierwszą autorską płytę. Cztery lata później wyjechał do Szwecji. W latach 80. razem z Tomaszem Szukalskim i Czesławem Bartkowskim Karolak założył grupę Time Killers.

Wojciech Karolak usnął snem wiecznym. W spokoju i ciszy - napisał na Twitterze Hirek Wrona.

Mieliśmy grać za dwa tygodnie. Niewyobrażalna strata. Wielki muzyk i cudowny człowiek. Każde granie z nim było wielką lekcją, a przebywanie najczystszą przyjemnością. Był człowiekiem niezwykłej klasy, pełnym niegdysiejszego wdzięku i cudownego humoru. Żegnaj mistrzowski Zającu! - napisał na Facebooku gitarzysta jazzowy Marek Napiórkowski.

Prywatnie Wojciech Karolak przez 40 lat był związany ze zmarłą w 2016 roku Marią Czubaszek. Para napisała wspólnie dwie książki: "Boks na Ptaku, czyli każdy szczyt ma swój Czubaszek i Karolak" oraz "Małżeństwo doskonałe. Czy ty wiesz, że ja cię kocham…".

Karolak pisał też muzykę do tekstów żony - między innymi do utworów "Wyszłam za mąż - zaraz wracam", "Miłość jest jak niedziela" czy "Każdy as bierze raz".