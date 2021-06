W związku z luzowaniem obostrzeń coraz więcej gwiazd wybiera się na egzotyczne wakacje. Jedną z nich jest Anita Werner, która urlop spędza na hiszpańskiej wyspie.

Anita Werner na gorących wakacjach z ukochanym. Prezenterka pozuje w basenie

Anita Werner od 2018 roku jest w szczęśliwym związku z dziennikarzem sportowym, Michałem Kołodziejczykiem. Para obecnie wypoczywa razem na Majorce. Obydwoje zdążyli już pochwalić się na Instagramie zdjęciami z wycieczki. Szczególną uwagę fanów przykuło zdjęcie gospodyni "Faktów", na którym pozuje w basenie. Michał Kołodziejczyk opublikował bardzo podobną fotografię i napisał, że na Majorce "tankuje witaminę D".

Kiedy kochasz słońce i w końcu możesz się nim nacieszyć do woli - napisała dziennikarka.

Poza relaksem nad basenem para postawiła też na aktywność fizyczną. W jednym z wpisów Michał Kołodziejczyk poinformował, że w niecałą godzinę przebiegli prawie 10 km.

9,6 kilometra w świetnym dla nas czasie 59 minut. Tak, nie mieliśmy sił spojrzeć na zegarek, żeby jakoś zaokrąglić te liczby i pobić nasz rekord na 10. Ta pani na zdjęciu jest bardzo dzielna, walczyła ze sobą od połowy dystansu, ale jak powiedziałem, że nie wiedziałem, że na Bałutach takie mięczaki, to nie odzywała się już do końca i pokazała, że jednak nie - czytamy pod jednym ze zdjęć dziennikarza.

Anita Werner i Michał Kołodziejczyk są razem od kilku lat. W jednym z wywiadów wyznali, że robili dwa podejścia do tego, by w ogóle się poznać. Na jednej z imprez Kołodziejczyk chciał przywitać się z popularną dziennikarką TVN, jednak ta nie zrobiła dobrego wrażenia, ponieważ nawet nie zwróciła na niego uwagi. Za drugim razem to ona zrobiła pierwszy krok. Wówczas przetańczyli całą noc, a następnego dnia wybrali się na pierwszą randkę.