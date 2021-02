Anna Lewandowska pokazała, jak Klara zrobiła jej makijaż. Dziewczynka postawiła na odważny kolor

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski bardzo dbają o prywatność córek i nie pokazują zdjęć czy filmów, na których widać twarze Klary i Laury. Nie oznacza to jednak, że nie chwalą się kadrami czy nagraniami, na których są dziewczynki. Wprost przeciwnie - trenerka ostatnio pochwaliła się, jak córki budzą Roberta Lewandowskiego.

Anna Lewandowska pokazała, jak Klara i Laura budzą Roberta. Tata dwójki dzieci nie ma lekko

Teraz Lewandowska opublikowała kolejne urocze nagranie - widać na nim, jak Klara ją maluje.

Anna Lewandowska pyta Klarę: Mam małe usta czy duże usta?

Wszystko wskazuje na to, że Klara Lewandowska jest wszechstronnie uzdolniona. Trzylatka robi zdjęcia, próbowała swoich sił, grając na fortepianie, uczy się języków obcych, ale przede wszystkim wykazuje predyspozycje, by tak jak jej znana mama, zostać trenerką. Teraz okazuje się, że dziewczynka bawiła się w makijażystkę - sięgnęła do kosmetyczki Anny Lewandowskiej i zrobiła jej makijaż. Na krótkim nagraniu na InstaStories trenerki widzieliśmy bowiem, jak Klara sięga po szminkę o ostrym i odważnym odcieniu różu.

Nie wiem, czy Patrycja [Dobrzeniecka, makijażystka, którą Lewandowska oznaczyła na InstaStories - przyp. red.] się nie obrazi. Masz konkurentkę - cieszyła się trenera.

Chwilę później usłyszeliśmy, jak dumna trzylatka pyta mamę:

Ładnie?

Trenerka pochwaliła pociechę i dopytywała:

No pięknie. Troszeczkę mocniej, a może troszeczkę więcej? Mam małe usta czy duże usta?

Jak zawyrokowała Klara? Niestety nie wiemy, bo w tym momencie nagranie się zakończyło. Niemniej, efekty makijażu Klary możecie zobaczyć w naszej galerii. Widać, że dziewczynka świetnie się bawiła.