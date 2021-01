W tym roku do konkursu Miss Polski 2020 zakwalifikowały się 24 uczestniczki. Najpiękniejszą z nich została 22-letnia Anna Maria Jaronim. Otrzymała koronę, sto tysięcy złotych i możliwość reprezentowania kraju w konkursie międzynarodowym. Jak się okazało obecna Miss ma już spore doświadczenie w branży.

Anna Maria Jaromin - konkursy piękności

Anna Maria Jaronim wieku 17 lat zdobyła tytuł Queen of Poland 2016 oraz Princess of the World 2016 na międzynarodowym konkursie piękności organizowanym w Niemczech. W 2018 roku została Miss Beskidów oraz walczyła o tytuł Miss Polski 2018. Konkurs wygrała jednak Olga Buława, która została tegoroczną jurorką. W zeszłym roku Anna reprezentowała Polskę w wyborach Miss Globe 2019, gdzie dotarła do ścisłego finału.

Miss Polski 2020 - Ania Jaromin. Kim jest 22-letnia piękność? Screen Instagram: @aniajaromin

Anna Maria Jaronim - kim jest?

Anna Maria Jaromin mieszka w Katowicach i jest studentką bezpieczeństwa wewnętrznego na Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy. W trakcie studiów wybrała specjalizację, jaką jest psychokryminalistyka. Należy do zarządu Koła Kryminalistyki i Kryminologii WSZOP na uczelni i odpowiada za jego media społecznościowe. Od 12 lat trenuje jazdę konną i jest to jej największa pasja. Dziewczyna wyznała na Instagramie, że przez cztery lata uczyła się grać na gitarze akustycznej. Niestety na pewien czas porzuciła pasję, by poświęcić się konkursom piękności. Jako mała dziewczynka uczyła się baletu, ale szybko zamieniła taniec na sport i zaczęła trenować pływanie. Obecnie wolny czas spędza spacerach z psem, na malowaniu obrazów po numerach oraz z chłopakiem, z którym w 2019 roku zamieszała sporo zdjęć na Instagramie.

Anna Maria Jaronim - plany i marzenia

Na Instagramie Miss Polski 2020 wyznała, że w tym roku chciałaby powrócić do aktywnego udziału w zawodach jeździeckich. Jej ostatni start miał miejsce w 2015 roku, gdy stanęła na podium i wygrała Mistrzostwa Polski Amazonek w Damskim Siodle. W przyszłości chciałaby połączyć wymarzone studia oraz pasję i pracować w policji konnej. Dziewczyna wspomina również, że napisze własną książkę, która ma pomóc innym dziewczynom wahającym się, czy przystąpić do konkursów piękności. Chce, żeby uczestniczki nie czuły się zagubione, jak ona sama na początku tej drogi. Anna Maria Jaronim chce w tym roku nauczyć się języka hiszpańskiego. Zaczęła już to robić w domu, ale teraz planuje zapisać się do szkoły językowej.

