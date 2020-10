Oliwia Bieniuk na naszych oczach wyrasta na młodą, piękną kobietę. Córka Anny Przybylskiej, mimo młodego wieku, doskonale wie, co chce robić w życiu. Osiemnastolatka marzy o karierze aktorki. Wie, że jej matka mogłaby nie być zadowolona z tej decyzji, jednak ta chce spróbować. Póki co Bieniuk stara się rozwinąć swój profil na Instagramie, który obserwuje już 187 tysięcy osób. Ostatnio udostępniła nowe zdjęcie, a internauci porównali ją do znanej polskiej celebrytki. Mają rację?

REKLAMA

Anna Popek krytykuje Strajk Kobiet. "Wciągają nas w szalony taniec śmierci". Internauci oburzeni

Zobacz wideo Oliwia Bieniuk ma za sobą pierwsze role

Oliwia Bieniuk jest podobna do Natalii Siwiec?

Nastolatka opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie. Oliwia wygląda na nim ślicznie. Pozuje w białym topie, którego kolor tylko podkreślił jej ciemniejszą karnację. Ma lekko zmierzwione włosy, a dziewczęcy makijaż dodał jej uroku. Córka Anny Przybylskiej pokusiła się o bardzo krótki opis:

Hi ;) - napisała pod zdjęciem.

Nowe selfie bardzo spodobało się obserwującym Oliwi. Zostawili pod nim masę komentarzy, w których wychwalają delikatną urodę nastolatki. Nie zabrakło także rad dla przyszłej aktorki.

Jesteś piękną i mądrą młodą kobietą.

Geny mamy nie poszły w las. Nice one.

Bogini. Nie daj się zepsuć show-biznesowi - pisali zachwyceni.

Cezary Pazura samotnie wychowywał córkę Anastazję. Opowiedział o relacjach, jakie ich łączą

Jeden z komentarzy zyskał wyjątkowo dużo reakcji. Internauta stwierdził, że Oliwia na tym zdjęciu przypomina Natalię Siwiec.

Podobna do Natalii Siwiec - śmiało dodał jeden z obserwatorów.

Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Natalia i Oliwia są ze sobą bardzo blisko. Myślicie, że nastolatka inspiruje się swoją starszą przyjaciółką?