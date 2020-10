Dorota Szelągowska w mocnych słowach o sytuacji w Polsce. "PiS odpowiada za to, w jakim stanie jest ten kraj"

Dorota Szelągowska podobnie, jak wiele innych polskich gwiazd jest wstrząśnięta obecną sytuacją w Polsce. Od czwartku trwają protesty, które są skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji patoembriologicznej. Ludzie w wielu miastach wyszli na ulice i żądają reakcji rządzących. Teraz dekoratorka wnętrz apeluje do protestujących.

Dorota Szelągowska o sytuacji w Polsce

Demonstrujący to setki tysięcy osób. Parę dni temu weszli do kościołów, by wyrazić swój sprzeciw. To nie spodobało się prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, który ten ruch postanowił wykorzystać przeciwko nim. Podczas swojego oświadczenia apelował do obywateli, by bronili kościołów. Tym samym zamiast złagodzić konflikt, jeszcze bardziej go zaognił.

Teraz Dorota Szelągowska apeluje do strajkujących. Zamieściła obszerne InstaStories, w którym mówi, by trzymać się z dala od kościołów i miejsc kultu, bo partia rządząca tylko na to czeka.

To nie powinna być wojna z Kościołem, tylko z zepsutą władzą. Jeżeli walczymy o wolność wyboru, a nie dajemy innym prawa do swoich poglądów, wiary i modlitwy, to same stajemy się oprawcami - zaczęła Szelągowska.

To rząd, a właściwie prezes PiS odpowiada za to, w jakim stanie jest ten kraj. To on decyduje komu i za co oddawane są wpływy i gigantyczne pieniądze. To on wprowadza własne przekonania jako te obowiązujące, za nic mając literę prawa.

Dorota Szelągowska Dorota Szelągowska - Instagram

Uważa także, że kościoły nie tylko są ważne dla księży, ale i dla wierzących, którzy też nie zgadzają się z wyrokiem TK.

Jeżeli słusznie krzyczymy: wy*******ać od naszych ciał, umysłów i przekonań, to nie w*********my się w przekonania innych. Pomiędzy bezkarną bandą biskupów obwieszonych złotem, ślepych na pedofilię i nadużycia, a ludźmi, którzy żarliwie modlą się w ważnych dla siebie intencjach do Boga, jest ogromna przepaść. Nie tędy droga!

I to nie tylko dlatego, że pan Kaczyński przy pomocy TVPiS zmanipulują to do poziomu ataku na Kościół i podstawowe wartości, wzywając do patriotycznej walki w ich obronie, dzieląc ten kraj jeszcze mocniej tylko ze zwykłej przyzwoitości - zakończyła.

Dorota Szelągowska Dorota Szelągowska - Instagram

Tym samym Dorota Szelągowska stała się kolejną gwiazdą, która popiera strajki kobiet i prosi o zaprzestanie zniszczeń.

