Ciężarna wnuczka królowej Elżbiety II na spacerze z mężem. Księżniczka Eugenia ma już sporych rozmiarów brzuszek

Doniesienia o ciąży księżniczki Eugenii pojawiły się w brytyjskich mediach już kilka miesięcy temu. Informację o stanie błogosławionym wnuczki królowej Elżbiety II oficjalnie potwierdzono dopiero we wrześniu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na Instagramie rodziny królewskiej udostępniono post z gratulacjami dla Eugenii i jej męża, Jacka. Przyszłym rodzicom życzenia wysłali również Harry i Meghan Markle. Fotoreporterzy coraz bardziej interesują się życiem prywatnym ciężarnej Pani Jack Brooksbank i śledzą jej każdy ruch. Księżniczka wybrała się na spacer z mężem, a spod czarnego płaszcza widać było sporych rozmiarów brzuch. Kolejny potomek rodu Windsorów ma narodzić się już na początku przyszłego roku.

Ciężarna księżniczka Eugenia na spacerze

Mayfair to jedna z najbardziej ekskluzywnych dzielnic Londynu. To tam znajdują się ulice, które zdominowane są przez luksusowe butiki, restauracje i umieszczone w eleganckich kamienicach hotele. To właśnie tam księżniczka Eugenia została przyłapana przez fotoreporterów. Wnuczka królowej Elżbiety miała na sobie czarny płaszcz, który delikatnie opinał się na ciążowym brzuszku. Stylizację dopełniała torebka w kształcie worka ze złotymi zdobieniami oraz płaskie tenisówki na białej podeszwie. Przyszła mama zasłoniła twarz kolorową maseczką ochronną.

Księżniczka Eugenia Forum

Wiadomość o ciąży Eugenii przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na oficjalnym instagramowym koncie rodziny królewskiej pojawił się wpis z informacją.

Jej Książęca Wysokość Eugenia z Yorku i Jack Brooksbank mają przyjemność ogłosić, że spodziewają się dziecka. Potomstwo przyjdzie na świat z początkiem 2021 roku. Książę Yorku i Sarah, księżna Yorku, pan i pani George Brooksbank, królowa i książę Edynburga są zachwyceni wiadomością.

Czy Wy też, podobnie jak Brytyjczycy, z niecierpliwością czekacie na kolejnego wnuka królowej Elżbiety II?