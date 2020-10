Dorota Szelągowska przeżywa wyprowadzkę syna z domu. Opublikowała wspólne zdjęcie z Antkiem. To rzadki widok!

Dorota Szelągowska prowadzi aktywne życie w mediach społecznościowych, jednak rzadko publikuje w sieci zdjęcia najbliższych osób. Jeszcze nigdy nie widzieliśmy twarzy jej dwuletniej córeczki, natomiast dziewiętnastoletni syn projektantki wnętrz od dawna samodzielnie porusza się po social mediach, prowadząc własne konto na Instagramie. Pomimo tego fotografie Antka niezbyt często pojawiają się na profilu popularnej mamy. Ostatnie ich wspólne zdjęcie Szelągowska wstawiła w dniu wyborów prezydenckich. Teraz również zdecydowała się na taki krok, przy okazji dzieląc się z fanami ważną dla niej informacją. Wkraczający w dorosłość młodzieniec wyprowadza się z domu.

Dorota Szelągowska na jednym zdjęciu z synem

Przyzwyczajona do obecności syna w domu Dorota Szelągowska musi przygotować się na trudny dla chyba każdej mamy etap życia, którym jest wkraczanie dziecka w dorosłość. Projektantka wnętrz z nutką humoru, ale jednocześnie nostalgii porównała wyprowadzkę pociechy do chaosu i bólu, który znosi rodzicielka w czasie ciąży i podczas porodu. Ba, wyznała nawet, że kwestie związane z narodzinami syna to pikuś w porównaniu do tego, co dzieje się teraz. Dorota udostępniła na Instagramie wspólną fotografię z Antkiem.

Ciąża, poród i połóg razem wzięte to pikuś przy wyprowadzce dziecka z domu - napisała pod zdjęciem gwiazda, dodając hashtag #dorosłość oraz #dlaczegoniktmnienieuprzedził z emotikoną w kształcie przerażonej minki.

Dorota Szelągowska z synem Instagram/ @dotindotin

Dziewiętnastolatek jest podobny do znanej w show-biznesie mamy? Życzymy Antkowi powodzenia w osiąganiu samodzielności.