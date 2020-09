"Plotkara" to uwielbiany na całym świecie serial, który zadebiutował w amerykańskiej telewizji w 2007 roku. Produkcja doczekała się wiernej rzeszy fanów i wypromowała większość gwiazda biorących w niej udział. Największą karierę zrobili zdecydowanie Blake Lively (Serena) oraz Penn Badgley (Dan). Nie możemy jednak zapomnieć o serialowej przyjaciółce Sereny, Blair Waldorf, w którą wcieliła się Leighton Meester. Aktorka niecały miesiąc temu przywitała na świecie drugie dziecko, a teraz paparazzi zrobili jej zdjęcia na plaży w Malibu. Bardzo się zmieniła?

Leighton Meester z "Plotkary" surfuje na plaży w Malibu

Plaża w Malibu to idealne miejsce pracy dla paparazzi. To właśnie tam miejscowe gwiazdy wypoczywają najczęściej i choć zdają sobie sprawę, że ciągle są na celowniku, nie przejmują się tym - świetnie się bawią i cieszą chwilami spędzonymi z bliskimi. Tak zrobiła ostatnio Leighton Meester, która surfowała razem z mężem, Adamem Brodym. Kiedy gwiazda "Plotkary" dostrzegła zainteresowanych jej osobą fotografów, uśmiechnęła się do nich i wystawiła język.

Leighton Meester East News

Zainteresowanie wokół jej osoby wzrosło w ostatnim czasie, ponieważ aktorka przywitała na świecie drugie dziecko, którego imienia nie zdradziła. Radosną nowiną pochwalił się jednak dumny tatuś, który ogłosił światu, że ma syna. Aktorska para ma również córkę, pięcioletnią Arlo Day.

