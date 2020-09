Robert Lewandowski ogląda z Klarą kreskówkę o nim samym. "Tatuś w bajce!". Przy okazji widzimy "telewizyjny salon" Lewych. Przytulny

Anna i Robert Lewandowscy to dziś jedno z najpopularniejszych małżeństw w polskim show-biznesie. Zainteresowanie ich osobami wzrasta jeszcze bardziej w momencie, w którym ich rodzina powiększa się. Tak się stało właśnie w maju, kiedy na świat przyszła ich druga córka - Laura. Para od czasu do czasu publikuje zdjęcie z pociechą, nie zapomina jednak, by wrzucać ujęcia ze starszą córką. Właśnie takim pochwaliła się w poniedziałek trenerka. Jest ono wyjątkowe, jednak naszą uwagę przykuwa drugi plan. Ładnie się urządzili w tych Niemczech!

Zobacz wideo Klara Lewandowska ogląda kreskówkę, w której postacią jest jej tata

Niezbyt wiele można powiedzieć o reakcjach ojca i córki, ponieważ zdjęcie zostało wykonane za ich plecami. Sądząc jednak po opisie Anny, Klara jest zachwycona powstaniem kreskówki z Robertem w roli głównej.

Klara uwielbia oglądać swojego tatę w akcji. Jeśli tylko pora transmisji prawdziwego meczu nie jest zbyt późna, ogląda go w TV, a teraz Robert jako „Tatuś w bajce!” I to o przystępnej porze! Tata - bohater szklanego ekranu, czyli animacji pt. „Kosmiczny wykop”. No naprawdę rozczulający widok. Co prawda premiera miała miejsce już wczoraj w TVN-ie, ale oglądanie taty w wersji ludzika nr 9 sprawiła nam tyle frajdy, że robimy to dziś ponownie - ekscytowała się "Lewa".

My jednak patrzymy na wystrój salonu Lewandowskich. Małżeństwo urządziło go klasycznie - w kolorach beżu, jednak nie brakuje pewnych nietypowych akcentów. Na środku wisi huśtawka, o którą prawdopodobnie poprosiła rodziców Klara. Prawa część tego wnętrza to miejsce raczej wypoczynkowe - widać pufę oraz brązowy stolik. Telewizor (dość nieduży, jak na tak wielkie mieszkanie), stoi na komodzie. W tle widać również zielony ogród, w którym Robert wielokrotnie nagrywał Tik Toki.

