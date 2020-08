Ewa Chodakowska nie kryje swojej miłości do kraju, z którego pochodzi jej mąż, Lefteris Kavoukis. Zakochani niemalże każdy letni urlop spędzają właśnie w Grecji, wypoczywając w jednym z najbardziej luksusowych hoteli, w którym goszczą gwiazdy światowego formatu - jak chociażby brazylijska modelka Izabel Goulart. Co do ekskluzywnego obiektu przyciąga popularną polską trenerkę fitness? W szczególności przepiękne widoki i nieziemskie zachody słońca. Ponadto same apartamenty ucieszyłyby oko najbardziej wybrednego gościa. Prywatny basen na tarasie - kto o tym nie marzy? Za taki komfort trzeba jednak słono zapłacić!

Zobacz wideo Zobaczcie, jak Ewa i Lefteris oglądają zachód słońca. Na Mykonos spotkali również Olę Nowak!

Ewa Chodakowska na luksusowych wakacjach

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych trenerek fitness postanowiła odpocząć od obowiązków i oddać się błogiemu lenistwu w towarzystwie męża. Para wybrała się do zaprzyjaźnionego pięciogwiazdkowego hotelu Cavo Tagoo Mykonos, w którym aktualnie przebywa również młoda influencerka, Ola Nowak. Obie znane panie uwieczniły swoje spotkanie na wspólnej fotografii, która później pojawiła się w mediach społecznościowych. Chodakowska systematycznie relacjonuje przebieg rajskich wakacji!

Czym wspomniany hotel przyciąga szerokie grono gwiazd? Z pewnością luksusami i wspaniałą lokalizacją, bowiem położony jest nad samym Morzem Egejskim. Ewa Chodakowska to stały bywalec pięciogwiazdkowego obiektu. W zeszłym roku także bawiła się na Mykonos, korzystając z uroków wyspy i udogodnień zapewnionych przez Cavo Tagoo. Tylko spójrzcie na te przepiękne apartamenty, w których mają okazję mieszkać goście hotelu.

Hotel, w którym przebywa Ewa Chodakowska Instagram.com/ cavotagoomykonos

Ile trzeba zapłacić za jedną noc spędzoną w Cavo Tagoo Mykonos? Dla dwóch osób to wydatek rzędu czterech tysięcy złotych, choć pamiętajmy, że to najniższe ceny usług hotelowych w tym obiekcie.

Ewa Chodakowska, cennik hotel screen/ booking.com

Zdecydowalibyście się na tak luksusowe wakacje?