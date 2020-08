Pierwszego sierpnia przypada kolejna już, 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - największej akcji zbrojnej podziemia. Prezydent i reprezentanci rządu złożyli wieńce pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego. O godzinie 17:00 cały kraj odda hołd powstańcom, którzy zginęli w nierównej walce z okupantem. Gwiazdy również upamiętniły tę szczególną datę. Wśród nich znalazła się Aneta Zając.

REKLAMA

Zobacz wideo Aneta Zając świętuje urodziny synów

Aneta Zając oddała hołd babci

Pierwszy sierpnia to szczególna data dla wielu Polaków. O godzinie 17:00 zabrzmią syreny, które przypomną, że w 1944 roku o tej porze rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Armia Krajowa w ramach akcji ''Burza'' zorganizowała wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Powstanie planowano na kilka dni, a trwało ponad dwa miesiące. Do walki w stolicy przystąpiło około 40-50 tysięcy powstańców. Tylko co czwarty z nich mógł liczyć na to, że zacznie ją z bronią w ręku. W walce zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Pamięć po powstańcach pielęgnują rodziny i bliscy. Babcia Anety Zając była sanitariuszką podczas Powstania. Aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcie babci, a także pamiątkowy wpis. W ten sposób oddała cześć bohaterce.

Moja kochana babcia, sanitariuszka AK. Powstanie Warszawskie Kompania AK "KOSZTA", szpital polowy Moniuszki 11. Jestem dumna - napisała pod zdjęciem.

Post spotkał się z żywą reakcją ze strony obserwatorów. Internauci wyrazili podziw dla babci Anety, a także dziękowali jej za poświęcenie. Zwrócili również uwagę na to, że Aneta jest do niej bardzo podobna.

Pamiętamy. Dziękujemy.

Podobna.

Jest pani kopią babci - czytamy w komentarzach.

Cześć i chwała Bohaterom!

ZOBACZ TEŻ: 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Gwiazdy dodały wzruszające posty. Wśród nich Doda i Małgorzata Rozenek