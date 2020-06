Zobacz wideo Takiego Michała Żebrowskiego nie znacie

Michał Żebrowski i Ola Żebrowska to jedno z bardziej udanych i zgodnych małżeństw w polskim show-biznesie. Choć ślub wzięli 11 lat temu, to zachowują się, jakby dopiero się poznali. Aktor jest nieco bardziej wycofany w mediach społecznościowych, ale jego żona dość chętnie zdradza co nie co z ich życia rodzinnego. Tym razem uczciła na Instragramie jego 48. urodziny.

Michał Żebrowski skończył 48 lat

Jako pierwszy swój post dodał aktor. Na zdjęciu, które pojawiło się na jego profilu, zażartował z domowych obowiązków. Solenizant zapozował na tle pustej zmywarki. Jednak to, co najbardziej zwróciło uwagę, to nowy wizerunek. Żebrowski zapuścił brodę i włosy. Widać, że dawno nie odwiedzał fryzjera.

I to jest prezent! Pusta zmywarka. Dziękuję Kochanie! #48 #urodziny @olazebrowska- napisał.

Ola podłapała żart męża. Dodała nagranie, na którym Żebrowski podciąga się na drążku i zaraz z niego spada. Przy okazji złożyła mu życzenia w swoim stylu:

Sto lat Kochanie! Już pakuję zmywarkę #tyteżprzypakuj @zebrowski.michal.

Oprócz tego dodała także na InstaStories kilka niepublikowanych do tej pory jego zdjęć i filmów z mężem w roli głównej. Aktor m.in. wygłupia się przed obiektywem pozując na tle rzeki, sprząta po kocie oraz zabija pająki. Także fani dołączyli się do życzeń:

Kiedyś to był fajny facet.... Ale teraz jest fajniejszy.

Kocham ten wasz dystans do siebie.

Sto lat - piszą.

Dodajmy, że aktor niedługo po raz kolejny zostanie ojcem. Ola chwali się co jakiś czas na Instagramie zdjęciami ciążowego brzucha. Nie wiadomo jednak, jakiej płci będzie dziecko.