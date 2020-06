Często tematy, które są uznawane za kontrowersyjne, nie są tabu dla Katarzyny Warnke. Aktorka ma na koncie wiele rozbieranych sesji, a także odważnych scen filmowych, toteż rozmawianie o seksie przychodzi jej z wielką łatwością. Na najnowszym zdjęciu, jakie zamieściła na Instagramie, widzimy ją wraz z mężem na łożku, a pomiędzy nimi paczkę prezerwatyw. Niecodzienne lokowanie produktu zapoczątkowało wiele komentarzy, jednak jedna z internautek zwróciła uwagę na tatuaż, jaki aktorka ma na nadgarstku. Czyżby w ten sposób zdradziła, jak nazwała córkę?

Katarzyna Warnke reklamuje prezerwatywy na Instagramie

Katarzyna Warnke zamieszczając zdjęcie z paczką prezerwatyw, pokusiła się o kilka przemyśleń na temat seksu.

Bez owijania w bawełnę? A może trochę jedwabiu? Kocham ten temat, szczególnie z moim mężem, kiedy mamy w końcu chwilę dla siebie.(..) W Dzień Seksu zróbmy sobie coś miłego- poczujmy się przy sobie bezpieczni, pogadajmy o tym, co dla nas jest ważne, co lubimy, o czym marzymy. Taka moja propozycja - apeluje przedsiębiorcza aktorka.

Katarzyna Warnke we wrześniu 2019 roku po raz pierwszy została mamą. Zarówno aktorka, jak i Piotr Stramowski są bardzo powściągliwi w zdradzaniu szczegółów dotyczących swojej pociechy. Do tej pory nie wiadomo nawet, jak ta ma na imię. Na zdjęciu, jakie zamieściła aktorka, widzimy, że na nadgarstku ma wytatuowane imię Eva. Internauci byli zaciekawieni, dlaczego akurat to imię. Czy tak nazwała córkę? Katarzyna Warnke szybko rozwiała wątpliwości.

To moje drugie imię - odpisała.

Myślicie, że Katarzyna Warnke jeszcze długo będzie taka tajemnicza?