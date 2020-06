Małgorzata Socha coraz częściej decyduje się na to, by uchylać rąbka tajemnicy i pokazywać w mediach społecznościowych skrawek swojego życia prywatnego. Aktorka spełnia się w roli potrójnej mamy i często chwali się rodzicielstwem na Instagramie, pokazując, jak bawi się z dzieciakami. Dla internautów jest to zawsze uroczy widok. Tym bardziej teraz, kiedy zaprosiła obserwatorów swojego profilu na herbaciane przyjęcie w ogrodzie, na którym nie zabrakło jej córki, Basi.

Małgorzata Socha bawi się z córką

Aktorska kreatywność z pewnością nie opuszcza Małgorzaty Sochy podczas zabaw z dziećmi, których jesteśmy wirtualnymi świadkami. Gwiazda coraz częściej relacjonuje, jak spędza czas ze swoimi pociechami, chwaląc się przy okazji pomysłami na zabicie nudy. Tym razem urządziła z córką sobotnie "przyjęcie", podczas którego raczyła się niewidzialną herbatką. Widać, że sprawiło jej to wielką frajdę!

Sobotnia herbatka u Barbórki - napisała pod uroczą fotografią z Basią.

Zdjęcie skomentowało gros młodych mam, które preferują podobną formę zabaw z maluchami. Niektóre stwierdziły nawet, że mają taką samą "zastawę stołową" jak córka Sochy. Internauci byli zgodni w tym, że Małgosia i jej trzyletnia pociecha wyglądają jak prawdziwe przyjaciółki, a takich pogaduszek zazdrości im wiele osób.

Mamy taki sam zestaw i też chętnie urządzamy sobie takie Tea Party!

Ale super impreza!

Jak prawdziwe przyjaciółki!

Naszą uwagę zwrócił również drugi plan zdjęcia, czyli równo przycięty trawnik i duży ogród Małgosi, którego bardziej zacienioną część pokazywała już niegdyś na Instagramie. W takich warunkach warto korzystać z pięknej pogody!