Paulina Krupińska porównała swojego męża do hollywoodzkiego aktora. "Zawsze wiedziałam, że kogoś mi przypomina". Ma rację!

To jest news?

Zajrzyjcie na Insta Seana Penna!! Właśnie ukazał się tam rewelacyjny wpis:

" Kochani, właśnie dowiedziałem się o zaszczytnej rzeczy.

Podobno - tak mówią - jestem niezwykle podobny do Karpiela Bułecki.

Oj, jak siem cieszem!

No po prostu z dumy penkam!

Bydź podobnym do Karpiela to zaszczyt!

A do Bułeczki przy tym - to wprost malyna!!!"



No, i to jest news!