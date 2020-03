Anna Lewandowska pokazała twarz Klary. Na najnowym zdjęciu po raz pierwszy widać tak dużo

Anna i Robert Lewandowscy niedługo powitają na świecie drugie dziecko. Trenerka jest w zaawansowanej ciąży, a poród zbliża się wielkimi krokami. Najwyraźniej para uznała, że w związku z narodzinami drugiego dziecka, nadszedł czas na pokazanie twarzy ich pierwszej córki - Klary.

Anna Lewandowska pokazała twarz Klary

Do tej pory Anna i Robert chronili prywatność Klary. Od momentu jej narodzin na każdym zdjęciu, które para udostępnia publicznie, Klara stoi lub leży tyłem. Jeszcze nigdy wcześniej Ania i Robert nie pokazali twarzy swojej córki w social mediach. Do teraz! Trenerka właśnie pokazała, jak jej mąż i córka spędzają czas w domu. Na zdjęciu widać, że malują obrazki. Nie to jednak zwraca naszą uwagę, a twarz Klary, która jest niemal w całości widoczna.

Anna Lewandowska Instagram/annalewandowskahpba

Teraz wreszcie fani rodziny Lewandowskich spokojnie mogą typować, do kogo Klara jest podobna. W zgadywaniu są oni bowiem niezawodni. Przypomnijmy, że ostatnio sugerowali płeć drugiego dziecka Ani i Roberta po tym, jak trenerka opublikowała zdjęcie kołyski. Niektórzy są przekonani, że Ania urodzi drugą córkę, ponieważ w kołysce dopatrzyli się "delikatnie różowego koloru".

Będzie dziewczynka? Wydaje się lekko różowe posłanie.

Ooo chyba będzie dziewczynka! - komentowały fanki.

Anna Lewandowska nie odniosła się do komentarzy. Więcej na ten temat możecie przeczytaj TUTAJ.

