"Taniec z Gwiazdami" to stały punkt ramówki Polsatu. W miniony piątek stacja wystartowała z kolejną, trzynastą już, edycją tanecznego show. Choć podczas premierowego odcinka jurorzy byli bardzo srodzy, to nie da się nie zauważyć, że uczestnicy prezentują bardzo wysoki poziom.

Ania Karwan miała już dwie kontuzje w "Tańcu z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami". Kto wygra trzynastą edycję?

W dobie mediów społecznościowych ważne są nie tylko SMS-y wysyłane na uczestników, ale też dyskusje pod postami na Instagramie. To tam widzowie wygłaszają tyrady i peany pod adresem swoich ulubieńców. Nie inaczej jest w przypadku tej edycji "Tańca z Gwiazdami". Na oficjalnych profilach programu w social mediach zawrzało. Póki co fani są zgodni, że walka może być jeszcze bardziej zacięta niż w poprzednich sezonach, a to dlatego, że uczestnicy są wyjątkowo zdolni.

Powiem szczerze, że poziom jest mega wysoki.

To był niesamowity pierwszy odcinek - czytamy na oficjalnym profilu "Tańca z Gwiazdami" na Instagramie.

Czy są już pierwsi faworyci? Oczywiście. Wiele osób pisze, że kibicuje Julii Wieniawie i Stefano Terrazzino. 21-latka od ogłoszenia jej udziału w show jest typowana na zwyciężczynię, a wczorajszym występem pokazała, że może jej w tym pomóc nie tylko popularność, ale też dryg do tańca. Nie brakuje również zachwytów nad show w wykonaniu Ani Karwan i Jana Klimenta. Para otworzyła wczorajszy odcinek i od razu wysoko podniosła poprzeczkę.

Wyraźnie widać jednak, że ulubienicą internautów jest Sylwia Lipka. Nie ma co się dziwić, w końcu jej kariera rozpoczęła się właśnie w internecie. Profil piosenkarki na Instagramie śledzi ponad 920 tysięcy osób. Coś nam mówi, że dzięki udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami" liczba jej obserwatorów urośnie jeszcze bardziej.

A Wy komu kibicujecie?

