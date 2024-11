Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się nagle i, jeśli wierzyć doniesieniom, nawet mąż tancerki był tym faktem zaskoczony. Sam zresztą udzielił emocjonalnego wywiadu w "Dzień dobry TVN", gdzie wyznał, że nie zna powodu. Tymczasem jego (jeszcze) żona również nie unika mediów. Zdążyła wziąć udział m.in. w programie Kuby Wojewódzkiego, a także w "Królowej przetrwania". Program o przetrwaniu influencerek w dżungli co prawda jeszcze nie trafił do emisji, ale wiadomo, że był nagrywany tuż przed rozstaniem pary. Jedną z uczestniczek była Agnieszka Kotońska znana widzom TTV z "Gogglebox. Przed telewizorem". Tam miała okazję lepiej poznać Kaczorowską. Teraz zdradziła rąbka tajemnicy, co działo się na planie.

Zobacz wideo Agnieszka Kaczorowska marzyła o byciu jurorką w "Tańcu z gwiazdami". "Przeszłam wszystkie stany emocjonalne"

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" komentuje rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Krótko i na temat

Agnieszka Kotońska nie kryła się ze swoją opinią, kiedy podczas jednego z odcinków "Gogglebox" wraz z rodziną oglądała odcinek Kuby Wojewódzkiego. Na kanapie zasiadała wówczas Agnieszka Kaczorowska. Tancerka mówiła o pogłębiającym się kryzysie w swoim małżeństwie. Kotońska ze zdumioną miną przysłuchiwała się rozmowie. Po chwili wypaliła w kierunku gościni: - Ale jeszcze w dżungli mówiła, że go kocha! - skomentowała. Wygląda na to, że panie miały okazję porozmawiać o prywatnym życiu podczas nagrań do "Królowej przetrwania". Komentarz gwiazdy "Gogglebox" poniekąd pokrywa się z tym, co wyznał Maciej Pela w TVN. - Ona nawet będąc w programie, wysyłała mi wiadomości, że nie może się doczekać, aż wróci, że tęskni za mną, że chce się zatopić w moich ramionach. I dwa dni później się dowiaduję, że to jest koniec - powiedział. Kaczorowska nie odpowiedziała na wynurzenia męża w mediach.

Uczestnicy "Gogglebox" zadrwili z rozstania Kaczorowskiej i Peli

Nie tylko wywiad Kaczorowskiej u Wojewódzkiego był omawiany na kanapach "Gogglebox". Uczestnicy oglądali również wywiad jej męża dla "Dzień dobry TVN", gdzie żalił się po rozstaniu z żoną. Niektórzy nie gryźli się w język. - Jak na parę, która nie chce komentować rozstania to dużo... trochę opowiadają - śmiali się uczestnicy. Za to Sylwia Bomba wzięła Pelę w obronę. Co o tym sądzicie?