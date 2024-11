Nie da się ukryć, że program "Nasz nowy dom" zmienił życie wielu osób. Ekipa remontowa z prowadzącą na czele odmienia życie rodzin w potrzebie od wielu lat. Posiadłości Polaków często wymagają gruntowanych remontów. Show pozwala na rozpoczęcie zupełnie nowego życia w bezpiecznych warunkach. Przez długi czas program był prowadzony przez Katarzynę Dowbor. Wszystko jednak zmieniło się w 2023 roku. Gdy jednak kobieta występowała w show "Nasz nowy dom", zdradziła kulisy produkcji. Wytłumaczyła, jak wyglądają kwestie finansowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Dowbor nadal broni "Nasz nowy dom". Nie do wiary, co powiedziała

"Nasz nowy dom". Katarzyna Dowbor o podatku od wzbogacenia. Już wszystko jasne

Katarzyna Dowbor była prowadzącą programu "Nasz nowy dom" do maja 2023 roku. Później jednak musiała pożegnać się z tym stanowiskiem. Na jej miejscu pojawiła się Elżbieta Romanowska. Kobieta odnalazła się wręcz idealnie w zespole. Choć zmieniały się prowadzące, pewne kwestie w show zostały takie same. Chodzi między innymi o sferę finansową. Lata temu w rozmowie z Pomponikiem Dowbor wytłumaczyła, jak wygląda kwestia płatności podatku od wzbogacenia. Rodziny nie muszą wydawać ani złotówki. - Podatek płaci Telewizja Polsat. Także rodzina absolutnie nie płaci tego podatku. Rodzina dostaje nowy dom i nie kosztuje jej ani złotówki - mówiła Katarzyna Dowbor w wywiadzie z Pomponikiem.

"Nasz nowy dom". Czy uczestnicy powinni bać się o jakieś koszty? Katarzyna Dowbor wyjaśniła

Katarzyna Dowbor opowiedziała również o pozostałych kosztach. Dawna prowadząca programu "Nasz nowy dom" wyjaśniła, że cała ekipa dba o to, aby rodzina w potrzebie nie musiała martwić się o żadne koszty. Co więcej, bohaterowie formatu mogą się zrelaksować na czas trwania remontu. - Rodziny w ogóle nie partycypują w kosztach. Taki remont nie kosztuje ich ani złotówki. Staramy się, żeby spędziły te pięć dni cudownie. Są jeszcze prezenty. Oni kompletnie nie czują tego, że jest kryzys. My czasami to odczuwamy, ale dajemy radę - podkreślała Katarzyna Dowbor w wywiadzie z Pomponikiem. Wiedzieliście o tym? ZOBACZ TEŻ: "Nasz nowy dom". Po aferze z ostatniego odcinka widzowie zabrali głos. Ocenili kolejną rodzinę