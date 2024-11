"Milionerzy". Pytanie o rok przestępny było podchwytliwe. Uczestniczka musiała liczyć

"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów, który nieustannie cieszy się popularnością. Program pojawia się na antenie TVN od wielu lat i nieustannie prowadzony jest przez słynnego Huberta Urbańskiego. Jakiś czas temu program zniknął z telewizorów. Od 4 listopada fani mogą go oglądać na nowo. W nowych odcinkach nie brakuje wrażeń. Co działo się w 751. odcinku "Milionerów"?

REKLAMA

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". To pytanie zagięło wszystkich. Znacie poprawną odpowiedź?

Pani Paulina została kolejną uczestniczką programu "Milionerzy". Uczestniczka bezbłędnie poradziła sobie z kilkoma pierwszymi pytaniami. Bohaterka nie miała sobie równych. Później zaczęły się problemy. Ta kategoria z pewnością nie była łatwa. Pytanie brzmiało: "Jeśli ktoś urodził się ostatniego dnia lutego w roku przestępnym i przeżył 83 lata, to ile razy miał szansę świętować rocznicę swoich urodzin 29 lutego?". Dla bohaterki przygotowano cztery możliwe warianty:

A. 10 razy,

B. 20 razy,

C. 30 razy,

D. 40 razy.

"Milionerzy". Poprawna odpowiedź na pytanie

Uczestniczka na początku nie była pewna odpowiedzi. Stwierdziła, że nie ma prostszego sposobu na to, żeby wybrać poprawną opcję, niż policzyć. Pani Paulina starannie wyliczyła, że do 40 urodzin "ktoś" będzie obchodził urodziny dziesięć razy. Wtedy wiedziała już, co zaznaczy. Postanowiła zatem zaznaczyć odpowiedź "B. 20 razy". Po chwili była już pewna - to poprawna opcja! Pani Paulina mogła kontynuować grę.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 703. odcinku w grze o milion wzięła udział pani Anna. Bohaterka całkiem nieźle sobie radziła, dopóki nie natknęła się na pytanie o memiczny komentarz. Choć chwilę się pogłowiła, to ostatecznie dzięki wykorzystaniu telefonu do przyjaciela udało jej się zaznaczyć prawidłową odpowiedź. W 705. odcinku "Milionerów" pojawił się pan Jarosław. Uczestnik zmierzył się z pytaniem za pół miliona, które dotyczyło piosenki Kofty. Uczestnik wykorzystał przy nim aż dwa koła ratunkowe. Mimo to nie udało mu się trafić z odpowiedzią. ZOBACZ TEŻ: Widzowie byli nim oburzeni. Zwycięzca "Milionerów" nawiązał do "banalnego" pytania za milion