Program "Milionerzy" niedawno zniknął z anteny. Ku zaskoczeniu widzów, nie pojawił się także w jesiennej ramówce stacji TVN. Lubiany format został zastąpiony przez "B&B Love". Co ciekawe, już jakiś czas temu zapowiadano wielki powrót rozrywkowego show. Program jest emitowany od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:50. Wielbiciele formatu w końcu doczekali się premiery nowego sezonu. 4 listopada wyemitowano pierwszy odcinek nowej serii. Przed nami kolejne nowe odcinki. W 748. odcinku uczestnicy walczyli o milion złotych, pokonując po drodze liczne kategorie. Jak sobie poradzili?

"Milionerzy". To pytanie z pewnością nie należało do łatwych

W programie "Milionerzy" wystąpił pan Grzegorz. Uczestnik podszedł do show z wielką pewnością siebie. Bez trudu poradził sobie z pierwszym pytaniem. Nie przestraszyła go również następna kategoria. Bohater show otrzymał nietypowe pytanie. Brzmiało ono: "Parów powstaje podczas?". Dla uczestnika przygotowano cztery możliwe opcje:

A. dokładnego zmielenia MOM-u,

B. przebudowy sauny,

C. przeobrażenia wąwozu,

D. sublimacji suchego lodu.

"Milionerzy". Poprawna odpowiedź na pytanie. Kto by się spodziewał?

Uczestnik nie ukrywał, że nie jest pewny odpowiedniej odpowiedzi na to pytanie. Początkowo zastanawiał się nad każdą z opcji. Wydawać by się mogło, że poprosi o koło ratunkowe. Nic bardziej mylnego. Bohater 748. odcinka "Milionerów" zaryzykował i zaznaczył odpowiedź "C. przeobrażenia wąwozu". Po chwili Hubert Urbański przekazał, czy był to dobry wybór. Okazało się, że tak! Pan Grzegorz mógł spokojnie kontynuować grę.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 711. odcinku pojawił się pan Kamil. Uczestnik musiał odpowiedzieć na pytanie dotyczące wiersza Kazimierza Wierzyńskiego. Nie było łatwo. Wykorzystał przy kategorii aż dwa koła ratunkowe. Niestety, finalnie nie udało mu się zaznaczyć prawidłowej odpowiedzi. W 696. odcinku z trudnymi pytaniami zmierzyła się pani Michalina. Uczestniczka napotkała spore trudności przy zagadnieniu o 25. rocznicę ślubu. Na szczęście bohaterka nie była w tym sama. Publiczność okazała się nieoceniona. ZOBACZ TEŻ: "Milionerzy". Uczestnik podjął ryzyko i zaznaczył Hitlera. Chodziło o pogrzeb Piłsudskiego. "Boję się"