Kolejny sezon "MasteChefa" już się rozpoczął. W niedzielę fani programu mogli zobaczyć nową odsłonę show, a także zobaczyć, kto tym razem chce powalczyć o główną wygraną. Ta edycja jest wyjątkowa - wszystko przez to, że zaszły zmiany w składzie jury. Z formatu odeszła Anna Starmach, a na jej miejsce wskoczył utytułowany kucharz Przemysław Klima.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Gessler przeszła metamorfozę

"MasterChef". Nawiązano do odejścia Starmach

14 marca na Instagramie programu i stacji TVN pojawił się wpis, w którym przekazano decyzję kucharki. "Aniu, to było niezapomniane dwanaście lat na planach programu 'MasterChef'. Dziękujemy za twoje zaangażowanie, profesjonalizm oraz wkład w rozwój 'MasterChefa'. Wszystkie cenne wskazówki dla uczestników, masę pozytywnej energii, nieustający uśmiech i najszczersze emocje, których dostarczałaś widzom" - brzmi początek wpisu. Później głos zabrała także Anna Starmach, która wyjaśniła powody takiej decyzji. Chce się teraz skupić na rozwijaniu swojego wymarzonego miejsca. Więcej przeczytacie o sprawie tutaj: Anna Starmach odchodzi z programu "MasterChef"! Opisała, co się stało. 2 września wyemitowano pierwszy odcinek programu już bez Starmach. W jury pozostali Magda Gessler i Michel Moran, którzy powitali ciepło nowego kolegę. W pewnym momencie nawiązano do odejścia wieloletniej jurorki.

No i co, jak się czujesz w tym towarzystwie? Brakuje ci jednej kobiety

- zwróciła się Gessler do Morana. Ten nie chciał na to odpowiedzieć i wbił wzrok w ziemię. Wtedy głos ponownie zabrała restauratorka, która... wyraziła radość z obecnej sytuacji. - Ja nareszcie jestem szczęśliwa. Mam dwóch znakomitych kucharzy, każdy robi co innego - powiedziała. Czyżby jednak na planie show nie było wcześniej tak przyjacielskiej atmosfery, jaką starano się pokazać w telewizji? Jak myślicie? Zdjęcia jurorów znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Nowy juror w "MasterChef"

Czy nowy juror czuł stres przed startem programu? W rozmowie z Magdą Gessler i Michelem Moranem przyznał, że "chyba nie, będziemy gotować, będzie fajna zabawa". Nieco innego zdania są osoby, które zgłosiły się do walki o fartuch. Wielu z nich przyznało, że obawia się Przemysława Klimy. Jaki będzie? Się okaże!